Зарплата Шевченко в сборной Польши: появилась новая информация

Украинец согласен получать не 2,5 млн евро в год, а два миллиона ровно, при условии, что ему выплатят достойную компенсацию за разрыв контракта в Италии

Андрей Шевченко / Фото: genoacfc.it

Андрей Шевченко, давший согласие возглавить сборную Польши, ведет переговоры с Дженоа о расторжении контракта.

Напомним, несмотря на отставку из итальянского клуба, он остается там на контракте.

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Как сообщает Sport.pl, переговоры очень непростые. Сначала Шева предложил руководству итальянского клуба выплатить ему всю зарплату, которая полагалась бы ему до лета 2024-го (это более 6 млн евро), но получил отказ.

Если Шевченко получит хотя бы половину суммы от Дженоа, то согласится на более низкую зарплату в сборной Польши. Например, не 2,5 млн евро в год, а 2 млн.

Шевченко уже работал с национальной сборной – Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

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Как сообщалось ранее, оплатить услуги Шевы поможет польское правительство, при этом украинец станет самым высокооплачиваемым наставником в истории сборной Польши.

Шевченко и польские болельщики / Фото: Коллаж: Сегодня

24 марта сборная Польши в Москве сыграет стыковой матч плей-офф за выход на ЧМ-2022 против России. Если поляки победят, то 29 марта за попадание на мундиаль встретятся с лучшим в противостоянии Швеция – Чехия.

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При этом в руководстве Польского футбольного союза обещают не увольнять Шевченко, даже если он не выведет польскую сборную на ЧМ.