Вместе против России: Шева объединит Украину и Польшу лучше политиков

Назначив Шевченко главным тренером, поляки получат миллионы новых болельщиков накануне стыкового матча с Россией за выход на чемпионат мира

За Шевченко одинаково будут болеть в Польше и Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Первые слухи о том, что Шева может возглавить сборную наших соседей появились, когда он еще предпринимал попытки спасения Дженоа от вылета из Серии А.

Тогда это казалось интересным, но странным вариантом. Ведь он только-только принялся за клубную работу, а украинские любители футбола обратили свои взоры на генуэзский клуб, который якобы должен был вскоре стать настоящим грандом. Ведь новое руководство обещало немалые финансовые вливания, в частности, в громкие трансферы.

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Казалось, что Шевченко вернулся в Италию на долгие годы – сначала он сохранит для "грифонов" прописку в элитном дивизионе, после выведет в еврокубки, затем поборется за чемпионство и выиграет первый тренерский евротрофей.

Но реалии работы с командой из Генуи оказались куда более суровыми – 11 матчей, одна победа в Кубке, три ничьи в чемпионате, семь поражений, вылет из Копы, место в зоне вылета чемпионата и "ciao, Sheva"!

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Магом, чародеем и волшебником для откровенно слабой по составу команды Андрей Николаевич не стал. Интересно, что, несмотря на решение руководства о прощании, контракт с украинским алленаторе продолжает действовать до конца июня 2024-го и если за все это время он никого не возглавит, то продолжит получать свою положенную зарплату в 2,3 миллиона евро в год.

И тут снова активизировались слухи о возможном приглашении Андрея Шевченко в сборную Польши. Стоит отметить, что в более чем столетней истории "кадры" было лишь три иностранных тренера – венгр Андор Хайду в 1954-м, голландец Лео Беенхаккер с 2006-го по 2009-й и вот в течение прошлого года пришел и ушел португалец Паулу Соуза.

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Поговаривают, его весьма внезапное приглашение вместо Ежи Бженчека стало следствием волевого решения руководства местной Ассоциации. У тамошних боссов попросту возникло желание заполучить безработного иностранца, чтобы нарушить устоявшиеся устои местной тренерской школы. Выбор пал на Паулу Соузу, он вывел поляков в плей-офф отбора на ЧМ и не устоял перед контрактом от бразильского Фламенго.

Шевченко за пять лет во главе сборной Украины имел весьма неплохие результаты – 52 матча, 25 побед, 13 ничьих – в среднем 1,69 набранных очков за матч. Победа в группе Лиги наций, выход на Евро-2020 с первого места и путь до четвертьфинала этого турнира.

Хотя сначала все же было непопадание на мундиаль-2018, но дома у Андрея Николаевича был немалый кредит доверия, даже незначительный процент которого он не получил в Дженоа.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Должность главного тренера сборной Польши для Шевченко может положительно повлиять на геополитические отношения наших стран. "Кадра" точно обретет многомиллионное число поддержки в Украине, внимание и популярность. Также многочисленные украинцы, уехавшие на заработки в Польшу, начнут активно следить и переживать за "бело-красных", в том числе и на местных стадионах.

Однако нужно понимать крайне немаловажный фактор – на кону у сборной Польши попадание на ЧМ-2022, стыковые матчи. Первый из которых – против сборной России в Москве, а, в случае победы – встреча с победителем пары Швеция – Чехия дома.

Андрей Шевченко против сборной России – в нашей стране это противостояние обретет огромный интерес. Гол Шевченко в ворота Филимонова на тех же "Лужниках" будут вспоминать во всех пабликах.

Украинец, обыгравший в 2022 году россиян на их поле и поставивший подножку за пару шагов до мирового футбольного первенства – это событие может получить небывалую эпичность. Но это все будет только в случае победы сборной Польши над сборной России и выхода в следующий раунд.

Да, в Украине Шевченко снова станет героем, но в Польше он получит одобрение и поддержку болельщицкой армии только в случае, как минимум, получения путевки на чемпионат мира. Теоретическую победу над россиянами и поражение в следующем матче воспримут как большую неудачу.

Андрей Шевченко продолжает поиски новой работы / Фото: Reuters

Принимая предложение Польского футбольного союза, Андрей Шевченко очень сильно рискует. Рискует куда больше, нежели соглашаясь возглавить откровенно слабое Дженоа. В случае малейшей неудачи, недавний провал в Италии наложится на новый провал, и авторитет будет максимально подбит.

Поражение украинца в Москве существенно ударит по его имиджу великого спортсмена еще и непосредственно в Украине (ведь у нас от "зради до перемоги" – один малюсенький шажочек). А времени на подготовку практически не будет (наверняка меньше недели), как и права на ошибку. И даже если он получит гарантии от польских функционеров о продолжении работы в таком случае, давление местной общественности и прессы будет попросту колоссальными.

Какой багаж может обрести Шевченко, возглавив "кадру"? Ему придется управлять все еще фантастическим, несмотря на 33-летний возраст, Робертом Левандовски, голкипером Ювентуса Войцехом Щенсным, Петром Зелински из Наполи, Яном Беднареком из Саутгемптона и другими игроками, большинство из которых в своем лучшем футбольном возрасте – 25-27 лет. Общая стоимость состава по оценке портала Transfermarkt – 269,8 миллионов евро (для сравнения, состав сборной России – 176,15 млн.).

Форвард сборной Польши Левандовски / Фото: Reuters

Нельзя не вспомнить, что 2021 год поляки под руководством Паулу Соузы начали не очень удачно – в восьми матчах у них была лишь одна победа над Андоррой (3:0) и невыход из группы на Евро. Также имела место быть серия из шести матчей без поражений с не самыми сильными соперниками, завершившаяся на финише года проигрышем от венгров (1:2). За этот период они также расписали ничью с Россией в июньском товарняке (1:1).

В 2022 году "кадру", кроме плей-офф ЧМ-2022, ожидают поединки Лиги наций в дивизионе "А". По два против Уэльса, Бельгии и Нидерландов. Затем, вероятно, спарринги в октябре-ноябре для, как надеются в Польше, качественной подготовки к чемпионату миру.

Держим кулаки за Андрея Николаевича!