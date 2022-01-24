Так вот для чего Польше нужен Шевченко! Все ради лучшего игрока мира

Польский футбольный союз прилагает все усилия, чтобы подписать контракт с экс-тренером сборной Украины Андреем Шевченко

Левандовский и Шевченко. Фото Reuters/AFP

Украинскому наставнику поляки готовы платить 2,5 миллиона евро в год ради того, чтобы тренер соответствовал звездному статусу форварда Баварии Роберта Левандовски.

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Вот почему президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша настолько заинтересован в приглашении Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной Польши.

"Кулеша действительно очень хочет пригласить украинца. Думаю, президент Польского футбольного союза пытается сделать шоу. Ко всему прочему, на трансферном рынке не так много опций. А у Шевченко есть международный опыт, он уже работал со сборной. Кулеша ищет парня, который будет достаточно хорош, чтобы работать с Робертом Левандовски. Большинство польских тренеров тренируют на уровне чемпионата Польши. Адам Навалка – топ-тренер на уровне нашей страны, но он работал, когда польский футбол возглавлял предыдущий президент. Потому сейчас он – только вторая опция на должность тренера сборной.

Роберт Левандовски продолжает бить рекорды / Фото: Reuters

Шевченко – первый выбор. Если не получится договориться с украинцем, то есть три польских кандидата – Навалка, Михал Пробеж и Ян Урбан. Если Шевченко все-таки возглавит Польшу, то есть опция, что одним из его ассистентов станет Ежи Дудек. Как раз смогут обсудить финал Лиги чемпионов в Стамбуле в 2005 году", – сказал журналист Wirtualna Polska Марек Вавржиновский в интервью Tribuna.com.

Пищек, Шевченко и Дудек / Фото: Коллаж: Сегодня

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Для окончательного утверждения Шевы на посту наставника поляков осталось согласовать нюансы его договора с Дженоа. Напомним, несмотря на отстранение с поста главного тренера "грифонов", Шевченко остался на контракте с итальянским клубом.

Ожидается, что на посту главного тренера сборной Польши Шевченко будет представлен 31 января.