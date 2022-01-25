Залезут в карман всем полякам: стало известно, откуда деньги на Шеву

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша готовится объявить Андрея Шевченко новым тренером сборной Польши.
Сам украинец уже дал на это согласие. Он будет получать будет 2,5 млн евро в год.
Польский журналист Петр Слонка в комментарии Футбол NEWS рассказал, откуда деньги на Шеву.
Далее по теме
"Недавно польское правительство заявило, что хочет выделить полмиллиарда злотых, а это примерно 120 миллионов евро, на спорт. Я думаю, что часть из этой суммы пойдет на зарплату Шевченко".
"Шевченко станет самым дорогим тренером сборной Польши. У нас еще был Лео Бенхакер,. Но это были другие деньги, поменьше. Думаю, Шевченко сейчас будет в ТОП-5 самых дорогих тренеров сборных Европы", – сказал Слонка.
"Президент ПФС Цезарий Кулеша хочет строить свой проект. Назначить Адама Навалку – это старая идея Збигнева Бонека (бывшего главы польского футбола), с которым Кулеша не хочет ассоциироваться. Он желает чего-нибудь нового", – добавил польский журналист.
Напомним, 24 марта сборная Польши в Москве сыграет стыковой матч плей-офф за выход на ЧМ-2022 против России. Если поляки победят, то 29 марта за попадание на мундиаль встретятся с лучшим в противостоянии Швеция – Чехия.
Смотрите, как Шева забивал россиянам в Москве
Читайте также:
- Россия, берегись: вероятность назначения Шевченко в сборную Польши резко возросла
- Вместе против России: Шева объединит Украину и Польшу лучше политиков
- Украинцы не хотят, чтобы Шевченко тренировал Польшу – опрос
- "Не знал по именам половины команды". Как игроки сборной "травили" Шевченко
- Шеве уже дали в Польше ассистентов: одного из них он ненавидит
- Сенсация! Сына Шевы ждут в сборной