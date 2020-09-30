Шевченко заменил Зинченко в сборной Украины участником Лиги чемпионов

Игрок "Манчестер Сити" не успел восстановиться от травмы

В связи с травмой игрока английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду полузащитника венгерского "Ференцвароша" Александра Зубкова, сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

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Хавбек венгерского клуба был и в сентябрьском списке главного тренера сине-желтых, но, не имея оптимальных игровых кондиций, пропустил сбор.

7 октября в пригороде Парижа Сен-Дени сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Франции. 10-го числа наша команда в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций на "Олимпийском" примет Германию, а 13-го в четвертом туре там же сыграет с Испанией.

Напомним, вчера Зубков помог "Ференцварошу" сыграть вничью с "Мольде" и завоевать путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Венгерский клуб сыграет в основной сетке турнира впервые с сезона 1995/96 годов.

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