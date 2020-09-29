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Андрею Шевченко – 44! Он почти лучший тренер в истории сборной Украины. Инфографика

29 сентября, 09:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

Лучшую статистику в национальной команде имеют только Олег Блохин и Михаил Фоменко

Сегодня Андрей Шевченко празднует 44-летие. Он – самый молодой тренер в истории сборной Украины. И скоро может стать лучшим в ее истории. Вот наши доказательства.

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В свои годы Шева занимает третье место среди всех наставников нашей сборной по количеству матчей у руля национальной команды (впереди – Блохин и Фоменко), второе место по результативности (65% набранных очков) и второе место по количеству дней, проведенных в качестве главного тренера команды №1.

За четыре года у руля национальной сборной сегодняшний именинник провел 35 матчей. Больше него поединков во главе главной команды имеют только Олег Блохин (64) и Михаил Фоменко (37). Однако второго Шева обойдет уже по итогам октябрьских матчей.

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А если посчитать количество дней на посту, то Шева уже вышел на второе место (1537). Безоговорочным лидером в этом списке является Блохин (2063), а вот первую тройку замыкает не Фоменко, а Йожеф Сабо (1515). Учитывая, что новое соглашение обладателя "Золотого мяча" с ассоциацией футбола действует до конца ЧМ-2022, если не произойдет никаких форс-мажоров, то Украина в декабре 2022 года получит нового тренера-рекордсмена.

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Работа Андрея Шевченко в сборной Украины выделяется не только длительностью, но и результатами. В 35 матчах под его руководством сине-желтые одержали 20 побед и девять раз сыграли вничью – то есть команда набрала 65,7% из возможных очков. Лучший показатель только у Фоменко – 70,2%.

Учитывая, что все его предшественники добивались успехов в более почтенном возрасте, у Шевченко главные успехи на тренерском поприще еще впереди!

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Олег Блохин Андрей Шевченко Сборная Украины Михаил Фоменко

Источник: Сегодня|Спорт

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