Шева получил деликатную просьбу от Луческу после победы над "Гентом"

Главный тренер "Динамо" хочет, чтобы футболисты, которые не играют в сборных, туда и не вызывались

После победы "Динамо" над "Гентом" 3:0 и выхода в групповой турнир Лиги чемпионов главный тренер киевлян Мирча Луческу посредством СМИ обратился к наставнику сборной Украины Андрею Шевченко. Румынский специалист просит, чтобы Шева не вызывал на октябрьские поединки сборной футболистов "Динамо", если он не уверен, что будет использовать их в игре.

"К сожалению, сейчас много игроков уедут в сборные. Как по мне, лучше их оставить у нас, если они там не играют. Чтобы они тренировались тут, готовились к Лиге чемпионов, чемпионату. Тем более, что мы – команда, которая только создается", – заявил тренер "Динамо" Мирча Луческу в комментарии каналу "Футбол 1"

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Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Впрочем, далеко не факт, что Андрей Шевченко ответит согласием на просьбу Мирчи Луческу, ведь сборной Украины предстоят три матча с грандами мирового футбола в течение всего лишь шести дней. А следовательно, без применения ротации с привлечением расширенного состава игроков ему никак не обойтись.

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Напомним, сборная Украины проведет товарищескую встречу с Францией 7 октября, а также поединки Лиги наций с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября). При этом, как мы сообщали, во всех этих матчах "сине-желтым" не поможет Александр Зинченко, из-за травмы приводящей мышцы выбывший, как минимум, на три недели.

Смотрите, как Украина ранее играла в Лиге наций с Испанией

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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