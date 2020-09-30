Украина потеряла Зинченко на матчи с Францией, Германией и Испанией

Также травма сводит к минимуму шансы Александра на переход из "Манчестер Сити" в "Барселону"

Сборная Украины осталась без своего самого дорогостоящего футболиста Александра Зинченко (24 млн евро) на три следующих матча – товарищескую встречу с Францией 7 октября и поединки Лиги наций с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября). Причиной стала травма игрока "Манчестер Сити".

Реклама

Читайте также: Жена Зинченко поделилась провокационным фото в Instagram: "Если оно пропадет из моей ленты..."

Как сообщил у себя в Facebook шеф-продюсер каналов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько, накануне Александр Зинченко прошел детальное медицинское исследование в "МанСити" с использованием МРТ. Оно показало, что у игрока – травма приводящей мышцы. Таким образом Александр пропустит, как минимум, три недели.

Александр Зинченко / Фото: Getty Images

В тренде Сергей Деревянченко проиграл чемпионский бой в США

Реклама

Ранее мы писали, что "Барселона" ведет переговоры с "МанСити" об аренде Зинченко. Украинский футболист мог бы стать частью обновленной каталонской команды, которую создает Рональд Куман. Однако эта травма, похоже, сводит вероятность переезда украинца на "Камп Ноу" в нынешнее трансферное окно к минимуму.

Напомним, не далее как в воскресенье Зинченко в роли запасного наблюдал за тем, как в чемпионате Англии его клуб "Манчестер Сити" проиграл на своем поле "Лестеру" 2:5. Впервые в своей тренерской карьере Хосеп Гвардиола пропустил так много.

Смотрите, как Зинченко принес Украине победу над Швейцарией в сентябрьском матче Лиги наций

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама