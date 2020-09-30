Ребров творит чудо в Венгрии. "Ференцварош" впервые за 25 лет сыграет в группе Лиги чемпионов

Венгерский клуб выстоял дома против норвежцев после боевой ничьей на выезде

Украинский тренер Сергей Ребров вывел венгерский "Ференцварош" в групповой этап лиги чемпионов. В ответном матче плей-офф квалификации чемпион Венгрии сыграл в нулевую вничью с норвежским "Мольде" и по сумме двух матчей прошел дальше. Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 3:3. Отметим, что весь матч на поле провели украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков.

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"Ференцварош" вышел в основную сетку Лиги чемпионов впервые с 1995/96 годов. А в прошлом сезоне Ребров впервые вывел команду в групповой этап Лиги Европы, где команда не играла с 2004 года.

Напомним, что сегодня "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап Лиги чемпионов. Судьба встречи была решена еще в первом тайме.

Как мы писали ранее, впервые за пять лет в группе Лиги чемпионов выступят две украинские команды. А киевляне в последний раз играли в главном еврокубковом турнире в сезоне 2016/2017 годов.

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Отметим, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 1 октября в Доме европейского футбола в Ньоне. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

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