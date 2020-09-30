Українська
$ 28,3
33,13

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Ребров творит чудо в Венгрии. "Ференцварош" впервые за 25 лет сыграет в группе Лиги чемпионов

30 сентября, 00:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Венгерский клуб выстоял дома против норвежцев после боевой ничьей на выезде

Украинский тренер Сергей Ребров вывел венгерский "Ференцварош" в групповой этап лиги чемпионов. В ответном матче плей-офф квалификации чемпион Венгрии сыграл в нулевую вничью с норвежским "Мольде" и по сумме двух матчей прошел дальше. Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 3:3. Отметим, что весь матч на поле провели украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков.

Реклама

"Ференцварош" вышел в основную сетку Лиги чемпионов впервые с 1995/96 годов. А в прошлом сезоне Ребров впервые вывел команду в групповой этап Лиги Европы, где команда не играла с 2004 года.

Напомним, что сегодня "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап Лиги чемпионов. Судьба встречи была решена еще в первом тайме.

Как мы писали ранее, впервые за пять лет в группе Лиги чемпионов выступят две украинские команды. А киевляне в последний раз играли в главном еврокубковом турнире в сезоне 2016/2017 годов.

В тренде
Борец-депутат Жан Беленюк заразился коронавирусом и рассказал о своих симптомах

Отметим, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 1 октября в Доме европейского футбола в Ньоне. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Ференцварош Мольде

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Гент" – "Динамо", Ребров и другие: расписание, трансляции и результаты раунда плей-офф Лиги чемпионовФутбол
"Гент" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Динамо" – "Гент": онлайн решающего матча квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Гент" – "Динамо": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Динамо" улетело на матч Лиги чемпионов только с двумя нападающимиЛига чемпионов
"Динамо" в большинстве обыграло "Гент" и стало на шаг ближе к группе Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять