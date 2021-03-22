Шевченко объяснил, почему игнорит лучшего игрока чемпионата Украины

Андрей Шевченко ответил на вопрос, который не дает спокойно спать болельщикам. А именно – почему он не вызывает в сборную полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского, автора двух голов в ворота "Брюгге" в Лиге Европы, которого многие считают лучшим, на сейчас, футболистом украинской Премьер-лиги.

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"Буяльский – профессиональный парень, который всегда, приезжая в сборную, отдавал сто процентов себя. Но я не хочу вызывать игрока, чтобы просто вызывать. Считаю, он ведущий игрок своей команды. Он отлично играет"

"Но мы играем по другой схеме. Вызывать его, чтобы он сидел на скамейке запасных, считаю, будет некорректно по отношению к нему. Когда будет место для него – обязательно воспользуюсь. Я его очень уважаю. В первую очередь, за его отношение, когда он приезжал в сборную", – заявил Андрей Шевченко "Великому футболу"

Андрей Шевченко и Виталий Буяльский / Фото: Reuters

Ранее Буяльский заявлял, что не держит обиды на Шевченко за невызов в лагерь "сине-желтых". "Наверное, "Динамо" я больше пользы приношу, чем сборной. Это футбольный момент. Я уважаю главного тренера сборной. Никакого конфликта с Андреем Шевченко у меня нет".

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Напомним, уже на этой неделе сборная Украины стартует в отборе на ЧМ-2022. Команда Шевченко сыграет на выезде с Францией (24 марта), после чего примет дома Финляндию (28 марта) и Казахстан (31 марта).

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