Українська
$ 27,72
32,95
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Шевченко объяснил, почему игнорит лучшего игрока чемпионата Украины

22 марта, 00:29

Олег Люлька Олег Люлька

Буяльский не вписывается в схему главного тренера сборной

Андрей Шевченко ответил на вопрос, который не дает спокойно спать болельщикам. А именно – почему он не вызывает в сборную полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского, автора двух голов в ворота "Брюгге" в Лиге Европы, которого многие считают лучшим, на сейчас, футболистом украинской Премьер-лиги.

Реклама

Читайте также: Шева все подтвердил: Украина натурализует англичанина

"Буяльский – профессиональный парень, который всегда, приезжая в сборную, отдавал сто процентов себя. Но я не хочу вызывать игрока, чтобы просто вызывать. Считаю, он ведущий игрок своей команды. Он отлично играет"

"Но мы играем по другой схеме. Вызывать его, чтобы он сидел на скамейке запасных, считаю, будет некорректно по отношению к нему. Когда будет место для него – обязательно воспользуюсь. Я его очень уважаю. В первую очередь, за его отношение, когда он приезжал в сборную", – заявил Андрей Шевченко "Великому футболу"

Андрей Шевченко и Виталий Буяльский

Андрей Шевченко и Виталий Буяльский / Фото: Reuters

Ранее Буяльский заявлял, что не держит обиды на Шевченко за невызов в лагерь "сине-желтых". "Наверное, "Динамо" я больше пользы приношу, чем сборной. Это футбольный момент. Я уважаю главного тренера сборной. Никакого конфликта с Андреем Шевченко у меня нет".

Реклама

Напомним, уже на этой неделе сборная Украины стартует в отборе на ЧМ-2022. Команда Шевченко сыграет на выезде с Францией (24 марта), после чего примет дома Финляндию (28 марта) и Казахстан (31 марта).

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Андрей Шевченко Сборная Украины Динамо Киев Виталий Буяльский
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фото
Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фотоФутбол
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортером
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортеромФутбол
Голая модель,
Голая модель, "желавшая отдаться Роналду", опубликовала фото на грани фолаФутбол
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковида
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковидаФутбол
Футболисты
Футболисты "Ювентуса" снялись в ролике ParimatchФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять