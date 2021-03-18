70% игроков Франции выйдут уставшими против Украины: Дешам – про отбор на ЧМ-2022

Наставник чемпионов мира не рассчитывает на полноценные тренировки

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав на матч с Украиной и рассказал о своих ожиданиях от поединка против подопечных Андрея Шевченко. 24 марта в Париже команды начнут отбор на чемпионат мира-2022 в Катаре.

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"Встреча с Украиной очень скоро. Мне приходилось только раз со сборной проводить матч в среду. 70% из 26 вызванных футболистов могут быть уставшими из-за игр в чемпионатах в воскресенье. Сначала будем думать об Украине, а потом о поездке в Казахстан. Будет длинное путешествие с нарушением наших биоритмов, а потом еще и матч на искусственном поле. Будем надеяться, чтобы ничего не случилось с нашими футболистами в ближайшие дни", – цитирует Дешама fff.fr

Дидье Дешам / Фото: AFP

Также французский наставник отметил, что полноценные тренировки вряд ли удастся провести – будет больше восстановления: "Поэтому важно вызвать игроков, которые имеют опыт выступлений за сборную Франции".

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Отметим, что после поединка с Украиной при пустых трибунах "Стад де Франс" 28 марта французы сыграют с Казахстаном на выезде, 31 марта — с Боснией и Герцеговиной на выезде.

Ранее сборной Украины определили новый стадион для матчей в отборе на ЧМ. Поединки против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта), которые должны были бы пройти на "Арене Львов", снова меняют прописку.

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