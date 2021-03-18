Українська
$ 27,7
32,99
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

70% игроков Франции выйдут уставшими против Украины: Дешам – про отбор на ЧМ-2022

18 марта, 22:36

Елена Павлова Елена Павлова

Наставник чемпионов мира не рассчитывает на полноценные тренировки

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав на матч с Украиной и рассказал о своих ожиданиях от поединка против подопечных Андрея Шевченко. 24 марта в Париже команды начнут отбор на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Реклама

Читайте также: Шевченко вызвал в сборную Украины Трубина и форварда после года дисквалификации

"Встреча с Украиной очень скоро. Мне приходилось только раз со сборной проводить матч в среду. 70% из 26 вызванных футболистов могут быть уставшими из-за игр в чемпионатах в воскресенье. Сначала будем думать об Украине, а потом о поездке в Казахстан. Будет длинное путешествие с нарушением наших биоритмов, а потом еще и матч на искусственном поле. Будем надеяться, чтобы ничего не случилось с нашими футболистами в ближайшие дни", – цитирует Дешама fff.fr

Дидье Дешам

Дидье Дешам / Фото: AFP

Также французский наставник отметил, что полноценные тренировки вряд ли удастся провести – будет больше восстановления: "Поэтому важно вызвать игроков, которые имеют опыт выступлений за сборную Франции".

Реклама

Отметим, что после поединка с Украиной при пустых трибунах "Стад де Франс" 28 марта французы сыграют с Казахстаном на выезде, 31 марта — с Боснией и Герцеговиной на выезде.

Ранее сборной Украины определили новый стадион для матчей в отборе на ЧМ. Поединки против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта), которые должны были бы пройти на "Арене Львов", снова меняют прописку.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины чемпионат мира ЧМ-2022 сборная Франции Дидье Дешам отборочный турнир
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортером
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортеромФутбол
Ослепительные ножки на киевском балконе!
Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"Футбол
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное место
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное местоФутбол
Голая модель,
Голая модель, "желавшая отдаться Роналду", опубликовала фото на грани фолаФутбол
Российские судьи отказались встать на колено вместе с Зинченко: попахивает скандалом
Российские судьи отказались встать на колено вместе с Зинченко: попахивает скандаломЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять