Шева все подтвердил: Украина натурализует англичанина

Макс Килман из "Вулверхэмптона" уже занят оформлением украинского паспорта

23-летний защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман занят оформлением украинского паспорта, что позволит англичанину получить вызов в сборную Украины.

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Об этом заявил главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко.

Когда именно завершится юридический процесс и Килман будет вызван в лагерь украинской сборной, еще не ясно.

Но, не исключено, он станет усилением для сборной Украины к летней финальной части Евро.

"Если игрок хочет играть за сборную, прежде, чем получить вызов, он должен получить паспорт. Это главный приоритет. Когда он получит паспорт – тогда будем рассматривать. Что касается Килмана, насколько я знаю, у него идет этот процесс. Когда процесс будет закончен, когда он получит паспорт на руки, тогда уже будем реагировать", – сказал Андрей Шевченко в эфире "Великого футбола"

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Основная позиция рослого (192 см) Макса Килмана – центральный защитник, но он может сыграть и слева. Аналитики Transfermarkt оценивают его в 4,5 млн евро.

Ранее Килман заявлял о готовности играть за Украину или Россию.

"Когда я был ребенком, то часто отдыхал в Киеве, где по сей день живут мои родственники со стороны мамы. Я был и в Москве, откуда родом мой отец. Правда, все родные по его линии уже давно переехали в Нью-Йорк. Мой русский язык не настолько хорош, как мог бы быть, но я все еще могу на нем разговаривать", – рассказывал британец BBC

Макс Килман / Фото: Reuters

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Позже появилась информация, что Килман сделал выбор в пользу Украины.

Добавим, что Килман не первый иностранец, выбиравший между сборными Украины и России. В свое время немец Роман Нойштедтер, отец которого играл за "Днепр", был натурализован российской сборной.

Интересно, что Килман играл за сборную Англии по футзалу, но это не помешает ему выступать за украинскую сборную по "большому" футболу.

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