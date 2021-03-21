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Удар по Украине: наша команда несет потери перед стартом в отборе на ЧМ-2022

21 марта, 16:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Беседин и Цыганков пропустят старт квалификации из-за травмы

Сборная Украины понесла две существенные потери накануне старта в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Из-за травм не смогут помочь национальной команде Артем Беседин и Виктор Цыганков.

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Поэтому главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал нападающего "Днепра-1" Артема Довбика, сообщает УАФ.

Напомним, что это не первая потеря в нашей команде. Ранее позитивные тесты на коронавирус получили Игорь Харатин и Виктор Корниенко. А Тарас Степаненко не успеет восстановиться к играм сборной.

В марте сборная Украины проведет три матча – с Францией (24 марта, Париж), Финляндией (28 марта, Киев) и Казахстаном (31 марта, Киев).

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Свой последний матч наша команда сыграла в ноябре прошлого года в Лиге наций, на выезде украинцы уступили Германии – 1:3.

Кстати, Спортивный арбитражный суд Лозанны вынес решение по несыгранному матчу Лиги наций Швейцария – Украина. И оно не в пользу Украины. Суд подтвердил решение УЕФА и оставил техническое поражение команды Андрея Шевченко.

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Сборная Украины Виктор Цыганков Артем Беседин

Источник: УАФ

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