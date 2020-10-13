Шевченко объявил стартовый состав на матч с Испанией

Андрей Шевченко огласил стартовый состав сборной Украины на поединок с Испанией в 4-м туре Лиги наций. В заявке "сине-желтых" оказалось пять легионеров и шесть футболистов, которые представляют Премьер-лигу страны. Начало матча в 21:45. Наш сайт ведет мультимедийный онлайн Украина – Испания с видео и фото лучших моментов, а также комментариями ключевых эпизодов.

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Стартовый состав сборной Украины:1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 16. Виталий Миколенко, 4. Илья Забарный, 21. Александр Караваев, 8. Евгений Макаренко, 10. Николай Шапаренко, 5. Сергей Сидорчук, 22. Александр Зубков, 9. Роман Яремчук, 7. Андрей Ярмоленко (к).

Запасные: 3. Игорь Пластун, 6. Евгений Чеберко, 11. Марлос, 12. Никита Шевченко, 13. Ефим Конопля, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Владимир Шепелев, 18. Богдан Михайличенко, 19. Роман Безус, 20 Виктор Коваленко, 23. Дмитрий Ризнык.

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Сборная Украины / Фото: Reuters

Напомним, что из-за дисквалификации матч пропускает полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский, который уже улетел в Италию.

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Ранее мы писали, что Шевченко жестко поговорил с Миколенко перед Испанией: "Не надо смеяться, сынок. Мне не до смеха". Отметим, что в последних трех матчах сборная Украины пропустила 13 голов.

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Также мы сообщали, что DZIDZIO уже не фартовый: гимн Украины перед Испанией исполнит пианист-каратист. Болельщиков на трибунах "Олимпийского" и 11 украинских футболистов на поле зарядит на игру Евгений Хмара.

Напомним, что в прошлом туре Украина впервые проиграла на своем поле в Лиге наций, уступив 1:2 сборной Германии на "Олимпийском".

Смотрите, как Украина уступила Германии в 3-м туре Лиги наций

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