Шанс для Моуринью отмыться от позора: результаты жеребьевки 1/4 Лиги конференций

Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций УЕФА. Жозе Моуринью получил шанс взять реванш за самое громкое поражение в карьере

Жеребьевка Лиги конференций / Фото: UEFA.com

Волей жребия итальянская Рома встретится с норвежским Буде-Глимт. Эти команды играли между собой на групповом этапе турнира и тогда Буде-Глимт уничтожил Рому со счетом 6:1.

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Это было самое крупное поражение в карьере Жозе Моуринью. Кстати, из группы Рома вышла благодаря характеру Зари, которую после матча поблагодарил португалец.

Результаты жеребьевки:

Буде-Глимт (Норвегия) – Рома (Италия)

Фейеноорд (Нидерланды) – Славия (Чехия)

Марсель (Франция) – ПАОК (Греция)

Лестер Сити (Англия) – ПСВ (Нидерланды)

Первые матчи четвертьфинала пройдут 7 апреля, ответные — 14 апреля.

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Жеребьевка полуфинальной сетки:

Лестер/ПСВ – Буде-Глимт/Рома

Фейеноорд/Славия – Марсель/ПАОК

Полуфиналы состоятся 28 апреля и 5 мая. Финал Лиги конференций состоится 25 мая в Тиране (Албания).