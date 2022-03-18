Результаты жеребьевки 1/4 Лиги Европы: соперники команд Ярмоленко и Малиновского

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы сезона 2021/22. Своих соперников узнали восемь команд, продолжающих выступления во втором по рейтингу европейском турнире

Гол Андрея Ярмоленко вывел Вест Хэм в 1/4 Лиги Европы / Фото: Reuters

В пятницу, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы-2021/22.

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Продолжают свои выступления в Лиге Европы два украинских футболиста – Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский.

В четвертьфинале ЛЕ Вест Хэм, в котором выступает Ярмоленко, сыграет против французского Лиона. Аталанта Руслана Малиновского будет бороться за выход в полуфинал с немецким Лейпцигом.

What a draw!



Which game are you looking forward to most? #UELdrawpic.twitter.com/fVdgbRvHOH — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2022

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Пары 1/4 финала

РБ Лейпциг (Германия) – Аталанта (Италия)

Айнтрахт (Германия) – Барселона (Испания)

Вест Хэм (Англия) – Лион (Франция)

Брага (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия)

Первые матчи: 7 апреля

Ответные матчи: 14 апреля

1/2 финала

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РБ Лейпциг/Аталанта – Брага/Рейнджерс

Вест Хэм/Лион – Айнтрахт/Барселона

Первые матчи: 28 апреля

Ответные матчи: 5 мая

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в испанской Севилье на арене "Рамон Санчес Писхуан".