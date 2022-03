Результаты жеребьевки 1/4 Лиги Европы: соперники команд Ярмоленко и Малиновского

В пятницу, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы-2021/22.

Продолжают свои выступления в Лиге Европы два украинских футболиста – Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский.

В четвертьфинале ЛЕ Вест Хэм, в котором выступает Ярмоленко, сыграет против французского Лиона. Аталанта Руслана Малиновского будет бороться за выход в полуфинал с немецким Лейпцигом.

