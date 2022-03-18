Результаты жеребьевки 1/4 Лиги Европы: соперники команд Ярмоленко и Малиновского

В пятницу, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы-2021/22.
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Продолжают свои выступления в Лиге Европы два украинских футболиста – Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский.
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В четвертьфинале ЛЕ Вест Хэм, в котором выступает Ярмоленко, сыграет против французского Лиона. Аталанта Руслана Малиновского будет бороться за выход в полуфинал с немецким Лейпцигом.
What a draw!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2022
Which game are you looking forward to most? #UELdrawpic.twitter.com/fVdgbRvHOH
Пары 1/4 финала
- РБ Лейпциг (Германия) – Аталанта (Италия)
- Айнтрахт (Германия) – Барселона (Испания)
- Вест Хэм (Англия) – Лион (Франция)
- Брага (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия)
Первые матчи: 7 апреля
Ответные матчи: 14 апреля
1/2 финала
- РБ Лейпциг/Аталанта – Брага/Рейнджерс
- Вест Хэм/Лион – Айнтрахт/Барселона
Первые матчи: 28 апреля
Ответные матчи: 5 мая
Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в испанской Севилье на арене "Рамон Санчес Писхуан".