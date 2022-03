Результаты жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов: команда Зинченко сыграет с Атлетико

В пятницу, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне Швейцария состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов-2021/22.

Свох соперников узнали клубы, за которые выступают украинские легионеры.

Манчестер Сити, за который выступает Александр Зинченко, в четвертьфинале сыграет против Атлетико Мадрид.

Португальская Бенфика с украинским форвардом Романом Яремчуком за выход в полуфинал поспорит с командой Ливерпуль.

Соперником клуба Реал Мадрид, где выступает голкипер Андрей Лунин, станет лондонский Челси.

The quarter-finals are set!



What's your reaction to the draw?#UCLdrawpic.twitter.com/Je3NQHabuy