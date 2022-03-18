Результаты жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов: команда Зинченко сыграет с Атлетико

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Восемь команд ЛЧ узнали свой путь к финалу

Все пары 1/4 финала ЛЧ / Фото: UEFA.com

В пятницу, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне Швейцария состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов-2021/22.

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Свох соперников узнали клубы, за которые выступают украинские легионеры.

Манчестер Сити, за который выступает Александр Зинченко, в четвертьфинале сыграет против Атлетико Мадрид.

Португальская Бенфика с украинским форвардом Романом Яремчуком за выход в полуфинал поспорит с командой Ливерпуль.

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Соперником клуба Реал Мадрид, где выступает голкипер Андрей Лунин, станет лондонский Челси.

The quarter-finals are set!



What's your reaction to the draw?#UCLdrawpic.twitter.com/Je3NQHabuy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022

Пары 1/4 финала:

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Бенфика Португалия – Ливерпуль Англия

Вильярреал Испания – Бавария Германия

Манчестер Сити Англия – Атлетико Испания

Челси Англия – Реал Испания

Первые матчи: 5 / 6 апреля

Ответные матчи: 12 / 13 апреля

1/2 финала:

Манчестер Сити / Атлетико – Челси / Реал

Бенфика / Ливерпуль – Вильярреал / Бавария

Первые матчи: 26 / 27 апреля

Ответные матчи: 3 / 4 мая

Финал Лиги чемпионов 2021/22 пройдет 28 мая в 22:00 в Париже на "Стад-де-Франс".

Напомним, что действующим чемпионом турнира является лондонский Челси.