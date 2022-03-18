Результаты жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов: команда Зинченко сыграет с Атлетико

В пятницу, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне Швейцария состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов-2021/22.
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Свох соперников узнали клубы, за которые выступают украинские легионеры.
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Манчестер Сити, за который выступает Александр Зинченко, в четвертьфинале сыграет против Атлетико Мадрид.
Португальская Бенфика с украинским форвардом Романом Яремчуком за выход в полуфинал поспорит с командой Ливерпуль.
Соперником клуба Реал Мадрид, где выступает голкипер Андрей Лунин, станет лондонский Челси.
The quarter-finals are set!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022
What's your reaction to the draw?#UCLdrawpic.twitter.com/Je3NQHabuy
Пары 1/4 финала:
- Бенфика Португалия – Ливерпуль Англия
- Вильярреал Испания – Бавария Германия
- Манчестер Сити Англия – Атлетико Испания
- Челси Англия – Реал Испания
Первые матчи: 5 / 6 апреля
Ответные матчи: 12 / 13 апреля
1/2 финала:
- Манчестер Сити / Атлетико – Челси / Реал
- Бенфика / Ливерпуль – Вильярреал / Бавария
Первые матчи: 26 / 27 апреля
Ответные матчи: 3 / 4 мая
Финал Лиги чемпионов 2021/22 пройдет 28 мая в 22:00 в Париже на "Стад-де-Франс".
Напомним, что действующим чемпионом турнира является лондонский Челси.