Результати жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів: команда Зінченка зіграє з Атлетіко

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Вісім команд ЛЧ дізналися свій шлях до фіналу

Усі пари 1/4 фіналу ЛЧ / Фото: UEFA.com

У п'ятницю, 18 березня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні Швейцарія відбулося жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги чемпіонів-2021/22.

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Своїх суперників дізналися клуби, за які виступають українські легіонери.

Манчестер Сіті, за який виступає Олександр Зінченко, у чвертьфіналі зіграє проти Атлетіко Мадрід.

Португальська Бенфіка з українським форвардом Романом Яремчуком за вихід до півфіналу посперечається із командою Ліверпуль.

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Суперником клубу Реал Мадрид, де виступає голкіпер Андрій Лунін, стане лондонський Челсі.

The quarter-finals are set!



What's your reaction to the draw? #UCLdraw pic.twitter.com/Je3NQHabuy - UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022

Пари 1/4 фіналу:

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Бенфіка Португалія – Ліверпуль Англія

Вільярреал Іспанія – Баварія Німеччина

Манчестер Сіті Англія – Атлетіко Іспанія

Челсі Англія – Реал Іспанія

Перші матчі: 5/6 квітня

Матчі у відповідь: 12/13 квітня

1/2 фіналу:

Манчестер Сіті / Атлетіко – Челсі / Реал

Бенфіка / Ліверпуль – Вільяреал / Баварія

Перші матчі: 26/27 квітня

Матчі у відповідь: 3/4 травня

Фінал Ліги чемпіонів 2021/22 пройде 28 травня о 22:00 у Парижі на "Стад-де-Франс".

Нагадаємо, що чинним чемпіоном турніру є лондонський Челсі.