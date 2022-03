Результати жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів: команда Зінченка зіграє з Атлетіко

У п'ятницю, 18 березня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні Швейцарія відбулося жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги чемпіонів-2021/22.

Читайте також: Гучна сенсація у Лізі чемпіонів: Жовта субмарина топить Стару синьйору

Своїх суперників дізналися клуби, за які виступають українські легіонери.

Манчестер Сіті, за який виступає Олександр Зінченко, у чвертьфіналі зіграє проти Атлетіко Мадрід.

Португальська Бенфіка з українським форвардом Романом Яремчуком за вихід до півфіналу посперечається із командою Ліверпуль.

Суперником клубу Реал Мадрид, де виступає голкіпер Андрій Лунін, стане лондонський Челсі.

The quarter-finals are set!



What's your reaction to the draw? #UCLdraw pic.twitter.com/Je3NQHabuy