Результати жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів: команда Зінченка зіграє з Атлетіко

У п'ятницю, 18 березня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні Швейцарія відбулося жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги чемпіонів-2021/22.
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Своїх суперників дізналися клуби, за які виступають українські легіонери.
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Манчестер Сіті, за який виступає Олександр Зінченко, у чвертьфіналі зіграє проти Атлетіко Мадрід.
Португальська Бенфіка з українським форвардом Романом Яремчуком за вихід до півфіналу посперечається із командою Ліверпуль.
Суперником клубу Реал Мадрид, де виступає голкіпер Андрій Лунін, стане лондонський Челсі.
The quarter-finals are set!- UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022
What's your reaction to the draw? #UCLdraw pic.twitter.com/Je3NQHabuy
Пари 1/4 фіналу:
- Бенфіка Португалія – Ліверпуль Англія
- Вільярреал Іспанія – Баварія Німеччина
- Манчестер Сіті Англія – Атлетіко Іспанія
- Челсі Англія – Реал Іспанія
Перші матчі: 5/6 квітня
Матчі у відповідь: 12/13 квітня
1/2 фіналу:
- Манчестер Сіті / Атлетіко – Челсі / Реал
- Бенфіка / Ліверпуль – Вільяреал / Баварія
Перші матчі: 26/27 квітня
Матчі у відповідь: 3/4 травня
Фінал Ліги чемпіонів 2021/22 пройде 28 травня о 22:00 у Парижі на "Стад-де-Франс".
Нагадаємо, що чинним чемпіоном турніру є лондонський Челсі.