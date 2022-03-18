Шанс для Моурінью відмитися від ганьби: результати жеребкування 1/4 Ліги конференцій

Волею жереба італійська Рома зустрінеться із норвезьким Буде-Глімтом. Ці команди грали між собою на груповому етапі турніру і тоді Буде-Глімт знищив Рому з рахунком 6:1.
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Це була найбільша поразка в кар'єрі Жозе Моурінью. До речі, з групи Рома вийшла завдяки характеру Зорі, якій після матчу подякував португалець.
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Результати жеребкування:
- Буде-Глімт (Норвегія) – Рома (Італія)
- Фейєнорд (Нідерланди) – Славія (Чехія)
- Марсель (Франція) – ПАОК (Греція)
- Лестер Сіті (Англія) – ПСВ (Нідерланди)
Перші матчі чвертьфіналу відбудуться 7 квітня, матчі у відповідь — 14 квітня.
Жеребкування півфінальної сітки:
- Лестер/ПСВ – Буде-Глімт/Рома
- Фейєнорд/Славія – Марсель/ПАОК
Півфінали відбудуться 28 квітня та 5 травня. Фінал Ліги конференцій відбудеться 25 травня у Тирані (Албанія).