Шанс для Моурінью відмитися від ганьби: результати жеребкування 1/4 Ліги конференцій

Сьогодні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА. Жозе Моурінью отримав шанс взяти реванш за найгучнішу поразку в кар'єрі

Жеребкування Ліги конференцій / Фото: UEFA.com

Волею жереба італійська Рома зустрінеться із норвезьким Буде-Глімтом. Ці команди грали між собою на груповому етапі турніру і тоді Буде-Глімт знищив Рому з рахунком 6:1.

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Це була найбільша поразка в кар'єрі Жозе Моурінью. До речі, з групи Рома вийшла завдяки характеру Зорі, якій після матчу подякував португалець.

Результати жеребкування:

Буде-Глімт (Норвегія) – Рома (Італія)

Фейєнорд (Нідерланди) – Славія (Чехія)

Марсель (Франція) – ПАОК (Греція)

Лестер Сіті (Англія) – ПСВ (Нідерланди)

Перші матчі чвертьфіналу відбудуться 7 квітня, матчі у відповідь — 14 квітня.

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Жеребкування півфінальної сітки:

Лестер/ПСВ – Буде-Глімт/Рома

Фейєнорд/Славія – Марсель/ПАОК

Півфінали відбудуться 28 квітня та 5 травня. Фінал Ліги конференцій відбудеться 25 травня у Тирані (Албанія).