УВАЖЕНИЕ! Моуринью на весь мир расхвалил украинский клуб

Луганская Заря в шестом туре группового этапа Лиги конференций сыграла вничью с Буде-Глимт и заслужила похвалу от Жозе Моуринью

Жозе Моуринью похвалил Зарю / Фото: REUTERS

Последний тур не имел турнирного значения для Зари, а вот Буде-Глимт боролся за первую строчку с Ромой.

Итальянцы свой матч против ЦСКА выиграли, а норвежцы потеряли очки в Запорожье и опустились на вторую строчку в группе.

Реклама

Моуринью на странице Зари в Instagram поблагодарил команду за честную игру.

"Спасибо за вашу честность в попытке выиграть матч. Так же сыграл и ЦСКА против нас. Это и есть тот футбол, который мы любим. Желаю вам всего наилучшего в будущем", – написал Моуринью.

Реклама

Рома выиграла группу и вышла в 1/8 Лиги конференций, а Буде-Глимт сыграет в предварительном раунде плей-офф.

Кстати, мы сообщали, что гол игрока Зари Егора Назарины признан лучшим в туре Лиги конференций. Он отличился мощным ударом со штрафного.