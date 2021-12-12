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УВАЖЕНИЕ! Моуринью на весь мир расхвалил украинский клуб

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
12 декабря, 11:32
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Луганская Заря в шестом туре группового этапа Лиги конференций сыграла вничью с Буде-Глимт и заслужила похвалу от Жозе Моуринью
Жозе Моуринью похвалил Зарю
Жозе Моуринью похвалил Зарю / Фото: REUTERS

Последний тур не имел турнирного значения для Зари, а вот Буде-Глимт боролся за первую строчку с Ромой.

Итальянцы свой матч против ЦСКА выиграли, а норвежцы потеряли очки в Запорожье и опустились на вторую строчку в группе.

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Моуринью на странице Зари в Instagram поблагодарил команду за честную игру.

"Спасибо за вашу честность в попытке выиграть матч. Так же сыграл и ЦСКА против нас. Это и есть тот футбол, который мы любим. Желаю вам всего наилучшего в будущем", – написал Моуринью.

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Рома выиграла группу и вышла в 1/8 Лиги конференций, а Буде-Глимт сыграет в предварительном раунде плей-офф.

Кстати, мы сообщали, что гол игрока Зари Егора Назарины признан лучшим в туре Лиги конференций. Он отличился мощным ударом со штрафного.

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