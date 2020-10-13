Сборную Украины хотят лишить Лиги наций

В ФИФА считают, что этому турниру - не место в футболе

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала", глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил упразднить Лигу наций, стартовавшую лишь два года назад, и вместо этого чаще проводить чемпионаты мира и Европы. Отметим, что сегодня в Лиге наций играет команда Андрея Шевченко. Смотреть Украина – Испания онлайн можно на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

"Нужно избавиться от Лиги наций и проводить турниры, которые всем понятны. Спросите людей на улицах, что такое Лига наций. Немногие сумеют объяснить. Нужно проводить как можно меньше турниров. В один год – чемпионат мира, на следующий год – чемпионат Европы. И так далее. При этом квалификация к этим турнирам должна занимать не больше месяца. Это более подходящий вариант для современного мира", – заявил Венгер.

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Венгер вместе с бывшим боссом украинских судей Коллиной / Фото: Getty Images

По мнению Венгера, более частое проведение чемпионатов мира и Европы, которые сейчас проходят раз в четыре года, не приведет к потере ценности турнира.

"Тем, кто считает иначе, я всегда отвечаю – восприятие турнира связано не со временем ожидания, а с качеством соревнования. В конце концов, люди смотрят Лигу чемпионов каждый год. На мой взгляд, это был бы большой шаг вперед", – цитирует Арсена Венгера Bild.

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Напомним, что УЕФА запустил Лигу наций в 2018 году в качестве альтернативы потерявшим популярность товарищеским матчам. В этом турнире с действительно замысловатой схемой сборные держат в тонусе призовые от УЕФА, а также ротация по итогам розыгрышей. В частности, Украина, выиграв в 2018-м группу с Чехией и Словакией в дивизионе В, поднялась в дивизион А к Германии, Испании и Швейцарии.

Кроме того, "карлики" типа Фарер через Лигу наций получили шанс пробиться в финальную часть Евро.

Смотрите, как Украина играла в Лиге наций с Германией

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