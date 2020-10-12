Является ли команда Шевченко быстрой "Феррари"? Или она - старый добрый "Запорожец". Пройдите наш интересный опрос

На пресс-конференции перед матчем Лиги наций со сборной Украины тренер Испании Луис Энрике, отвечая на вопрос журналиста, сравнил команду Андрея Шевченко с "Феррари". Слова, безусловно, лестные для нашей команды, но для некоторых болельщиков весьма спорные. Поэтому мы предлагаем вам принять участие в опросе "С какой машиной вы бы сравнили сборную Украины?"

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Сборная Украины / Фото: Reuters

Напомним, что поединок четвертого тура Лиги наций Украина – Испания состоится завтра, 13 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. "Фурия роха" прилетела в Украину за двое суток до игры. А в понедельник утром Испания провела тренировку на "Олимпийском".

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Сборная Испании / Фото: Twitter В тренде Это другое дело! Сборная Украины едва не сыграла вничью с Германией

Ранее сборная Украины сдала тесты на коронавирус перед Испанией. Их результаты ожидались с тревогой, учитывая предыдущие проблемы "сине-желтых" с COVID-19 – перед вылетом на товарищеский матч с Францией (1:7) COVID-19 диагностировали у Пятова и Степаненко. Из-за чего сборная Украины играла в Сен-Дени без единого футболиста "Шахтера". Но сейчас результаты всех 25 игроков оказались отрицательными.

Смотрите, как сборная Украины играла против Германии

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