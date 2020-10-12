"У Украины была впечатляющая серия": звезда испанской сборной оценил нашу команду

Серхио Бускетс считает, что нужно с уважением относиться к каждому сопернику

Во вторник вечером сборная Украины проведет очередной матч Лиги наций – против команды Испании. Перед этим у "сине-желтых" были два не самых лучших поединка – с французами и немцами. Однако тренер сборной Испании считает, что Украина – это "Феррари".

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Также, как и Луис Энрике, с уважением относится к подопечным Андрея Шевченко полузащитник Серхил Бускетс. Звездный футболист "Барселоны" уверен, что нельзя никого недооценивать. Его слова приводит официальный сайт УАФ:

"Мы не считаем сборную Украины ни самой сильной, ни самой слабой в нашей группе. Эта команда способна демонстрировать качественный футбол и придерживаться своего стиля. Если я не ошибаюсь, у нее недавно была впечатляющая беспроигрышная серия. Мы не должны недооценивать своего соперника".

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"Фурия роха" возглавляет таблицу группы А4 с семью очками, у немцев – пять; наши – на третьей позиции с тремя баллами. Встреча Украина – Испания начнется 13 октября в 21:45. На "Олимпийском" будет около 17 тысяч болельщиков.

Смотрите, как испанцы скромно обыграли сборную Швейцарии:

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