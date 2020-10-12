Тренер Испании считает, что Украина – это "Феррари", а нападающих надо кормить

Тренер сборной Испании Луис Энрике ответил на вопросы журналистов накануне матча против Украины в четвертом туре Лиги наций. Напомним, что "Фурия роха" прилетела в Украину за двое суток до игры. А в понедельник утром Испания провела тренировку на НСК "Олимпийский". Встреча с Украиной состоится завтра, 13 октября, в 21:45. А в предыдущем туре команда Луиса Энрике переиграла Швейцарию – 1:0.
"Украина – интересная сборная, коллектив, который сохраняет верность своей игровой манере, придерживается принципов, чтобы достигать целей. Это мы увидим завтра в матче. Испания приложит усилия, чтобы показать, на что она способна", – отметил Энрике в начале пресс-конференции.
Смотрите полную версию пресс-конференции Луиса Энрике
- Есть ли вопросы к нападающим после матча со Швейцарией?
- Это все зависит от прессинга, как их опекают. Но мы всегда стараемся это преодолеть и вести свою игру. Вообще, все выступили на высоком уровне. Защитники хорошо знают, что делать, как способствовать атаке. А бывает по-всякому. Полузащита – самая сложная и важная позиция. У наших защитников достаточно креативная роль. Они должны не только вступать в прессинг и обороняться, но и кормить нападающих.
- Завтра ожидается не менее 17 тысяч болельщиков. Даст ли это преимущество хозяевам?
- Мы к этому хорошо относимся. Всегда приятнее играть при зрителях, пусть и не на своем поле. Но будем вести свою игру.
- Как оцените игру Серхио Рамоса и Пау Торреса?
- Я считаю, что в общем все нормально. Не важно, насколько игроки титулованные. Главное, чтобы они выполняли свои обязанности должным образом, играли вместе с командой и рассчитывали на положительный результат.
- Испания – очень быстрая команда, ее можно сравнить с "Феррари". С чем можно сравнить сборную Украины?
- Еще одна "Феррари".
- Какие ваши задачи в Лиге наций?
- Всего понемногу. Мы стараемся подходить к каждому такому матчу со всей ответственностью. Хотим защищаться, атаковать, показывать свою игру. Мы нацелены на победу.
- Не расслабляет ли результат первого матча против Украины – 4:0?
- Мы чувствуем себя так же, как и перед первым матчем, как всегда. Мы должны показать свою игру, выступить как можно лучше, чтобы добиться победы.
– Даже для нас Украина – загадка, в команде много новичков и дебютантов. Кого вы можете выделить в ее составе?
– Если для вас Украина загадка, то что нам сказать? Команда интересная, непростая. Можно многих назвать. Например, Степаненко. Команда может быть крепкой в обороне. Во главе команды Андрей Шевченко. Так что есть много положительных вещей, о которых можно говорить.
"Также хочу поздравить Рафаэля Надаля с победой на "Ролан Гаррос", – сказал Энрике в эфире youtube канала УАФ.
Смотрите, как Испания и Украина играли в Мадриде
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