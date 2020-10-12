Тренер Испании считает, что Украина – это "Феррари", а нападающих надо кормить

Луис Энрике также выделил Тараса Степаненко и поздравил Надаля с победой на "Ролан Гаррос"

Тренер сборной Испании Луис Энрике ответил на вопросы журналистов накануне матча против Украины в четвертом туре Лиги наций. Напомним, что "Фурия роха" прилетела в Украину за двое суток до игры. А в понедельник утром Испания провела тренировку на НСК "Олимпийский". Встреча с Украиной состоится завтра, 13 октября, в 21:45. А в предыдущем туре команда Луиса Энрике переиграла Швейцарию – 1:0.

"Украина – интересная сборная, коллектив, который сохраняет верность своей игровой манере, придерживается принципов, чтобы достигать целей. Это мы увидим завтра в матче. Испания приложит усилия, чтобы показать, на что она способна", – отметил Энрике в начале пресс-конференции.

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Смотрите полную версию пресс-конференции Луиса Энрике

- Есть ли вопросы к нападающим после матча со Швейцарией?

- Это все зависит от прессинга, как их опекают. Но мы всегда стараемся это преодолеть и вести свою игру. Вообще, все выступили на высоком уровне. Защитники хорошо знают, что делать, как способствовать атаке. А бывает по-всякому. Полузащита – самая сложная и важная позиция. У наших защитников достаточно креативная роль. Они должны не только вступать в прессинг и обороняться, но и кормить нападающих.

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- Завтра ожидается не менее 17 тысяч болельщиков. Даст ли это преимущество хозяевам?

- Мы к этому хорошо относимся. Всегда приятнее играть при зрителях, пусть и не на своем поле. Но будем вести свою игру.

Сборная Испании / Фото: Reuters

- Как оцените игру Серхио Рамоса и Пау Торреса?

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- Я считаю, что в общем все нормально. Не важно, насколько игроки титулованные. Главное, чтобы они выполняли свои обязанности должным образом, играли вместе с командой и рассчитывали на положительный результат.

- Испания – очень быстрая команда, ее можно сравнить с "Феррари". С чем можно сравнить сборную Украины?

- Еще одна "Феррари".

Луис Энрике / Фото: Reuters

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- Какие ваши задачи в Лиге наций?

- Всего понемногу. Мы стараемся подходить к каждому такому матчу со всей ответственностью. Хотим защищаться, атаковать, показывать свою игру. Мы нацелены на победу.

- Не расслабляет ли результат первого матча против Украины – 4:0?

- Мы чувствуем себя так же, как и перед первым матчем, как всегда. Мы должны показать свою игру, выступить как можно лучше, чтобы добиться победы.

Испания – Украина / Фото: Reuters

– Даже для нас Украина – загадка, в команде много новичков и дебютантов. Кого вы можете выделить в ее составе?

– Если для вас Украина загадка, то что нам сказать? Команда интересная, непростая. Можно многих назвать. Например, Степаненко. Команда может быть крепкой в обороне. Во главе команды Андрей Шевченко. Так что есть много положительных вещей, о которых можно говорить.

"Также хочу поздравить Рафаэля Надаля с победой на "Ролан Гаррос", – сказал Энрике в эфире youtube канала УАФ.

Смотрите, как Испания и Украина играли в Мадриде

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