Сборная Испании провела тренировку на "Олимпийском", а Рамос показал ноги

Команда Луиса Энрике опробовала поле перед матчем с Украиной в Лиге наций

Завтра, 13 октября, сборная Украины по футболу проведет матч 4-го тура Лиги наций против Испании. Напомним, что в сентябре в Мадриде команда Андрея Шевченко крупно уступила "Красной Фурии" – 0:4. Вчера сборная Испании прилетела в Киеви пообщалась с суровыми украинскими пограничниками, а уже сегодня провела тренировку на НСК "Олимпийский".

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Игроки испанской команды после небольшой разминки сыграли в "квадрат" всем составом, в очередной раз продемонстрировав прекрасный контроль мяча.

Как мы писали ранее, Испания отправилась на матч с Украиной с убойной силой на борту. В Киев в составе испанской сборной прибыли все три игрока, забивавшие украинцам в сентябре.

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Ранее сборная Украины сдала тесты на коронавирус перед Испанией. Их результаты ожидались с тревогой, учитывая предыдущие проблемы "сине-желтых" с COVID-19. Напомним, перед вылетом на товарищеский матч с Францией (1:7) COVID-19 диагностировали у Пятова и Степаненко, из-за чего сборная Украины играла в Сен-Дени без единого футболиста "Шахтера". Кроме того, уже в Париже положительными оказались тесты Лунина, Панькива и шеф-повара команды Тошича.

Благо, на сей раз ПЦР-тестирование не принесло кадровой головной боли для наставника сборной Украины Андрея Шевченко – результаты всех 25 игроков оказались отрицательными, и все они допущены к предстоящему матчу Лиги наций с испанцами.

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Смотрите, как Испания играла против Португалии

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