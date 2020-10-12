Шевченко перед матчем с испанцами рассказал о пользе поражений от грандов

Украинская команда готовится к третьему за неделю серьезному испытанию грандами мирового футбола. Накануне сборная Украины сдала тесты на коронавирус перед Испанией. Пока что наши проиграли и Франции, и Германии.

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Тем временем, главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко в интервью телеканалу "Футбол 1" рассказал свои мысли по поводу поединков с французами и немцами. Не стал специалист уходить от неприятных расспросов о разгроме в Париже.

О кадровых проблемах:

"Отменять игру с Францией не стоило. УЕФА и ФИФА прилагают большие усилия, чтобы футбол продолжался. Такая отмена могла бы стать плохим прецедентом. Для нас играть с чемпионами мира без основных игроков – фактически невозможно. Потеря одного-двух футболистов уже серьезно влияет на качество нашей игры, а мы потеряли 7-8 игроков основного состава. Пришлось играть молодыми ребятами, которым по 18-19 лет. Я надеюсь, что они, набравшись опыта, поймут, с каким настроением нужно выходить на поле и какие ошибки нельзя допускать против таких оппонентов".

О крупном счете и чемпионате Украины:

"Нужно убрать счет. Мы смогли продемонстрировать структурную игру, которую налаживаем в сборной. Допущенные ошибки – это опыт, приобретенный ребятами. Мы много разбирали игру, показывали, рассказывали – в этом и есть позитив. Если не играть с такими соперниками, не ошибаться, то у тебя не будет роста. Чемпионат Украины нам сейчас ничего не дает. Там нет такого ритма, нет таких качественных футболистов. Учиться в нем очень тяжело, а на таком уровне, даже когда набиваешь шишки и ошибаешься, получаешь результат. Хотя мы понесли имиджевый урон, потому что 7:1 – это много".

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Об игре с Германией и дисквалификации Малиновского:

"Потеря такого игрока, как Малиновский, для нас существенна. Буду готовить команду с теми игроками, которые есть. Реакция уже была очень хорошая против Германии. Ребята вышли совершенно с другим настроением, мы много об этом говорили. Хотя в целом мы отстаем: качество и подбор футболистов у них намного больше, потому что каждый играет в топ-клубах. За счет чего мы можем где-то попытаться с ними конкурировать? Нужно включать усилия на 100%, если не больше, преуспевать в организации игры. Мы перед матчем поменяли немного структуру игры – и, считаю, ребята выполнили все практически идеально. Во втором тайме они не опустили руки, продолжали выполнять установку на матч. В последние 15 минут мы где-то добавили. Если бы немного везения, матч мог бы закончиться вничью – положительно для нас".

Вчера соперники сборной Украины на Евро-2020 забили в Лиге наций на двоих один мяч.

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Смотрите полный выпуск программы "Великий футбол" за 11 октября:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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