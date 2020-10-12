"Будем бороться, чтобы задержаться на этом уровне": что говорил Шевченко перед матчем с Испанией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами накануне матча четвертого тура Лиги наций против Испании. Поединок состоится завтра, 13 октября, в Киеве в НСК "Олимпийский", начало – 21:40.

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Какая ситуация с кадрами и кто заменит Малиновского

Тесты на коронавирус были негативные. Будет многое зависеть, в каком состоянии будут находится футболисты. По Малиновскому, будем определяться с составом сегодня, есть предыгровая тренировка – это один из тестов, чтобы узнать состояние футболистов. У меня есть идеи, посмотрим, сработает план или нет.

Об уровне сборной Украины

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Как мы можем судить о каком-то уровне национальной команды, если ее практически нет? Игра очень важная, но в связи с ситуацией, в которой мы оказались, мы будем оценивать команду по таким матчам. У нас нет 8-9 игроков основного состава. Игра с Германией показала, что ребята проявляют определенный характер и волю. Трача огромную энергию и концентрацию, они показали хороший футбол. Надеюсь, завтра увидим ту отдачу и концентрацию, которую мы требуем от игроков.

Как играть против Испании

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Наши футболисты делают максимум, что могут сегодня. У Испании на сегодняшний момент сильнее состав и за последние годы она была сильнее. Мы пытаемся, работаем над этим. У игроков есть мотивация, чтобы показать хорошую игру. Рассчитываем на те силы, что у нас есть. Будем готовить определенный план на эту игру. Раскрываться особо с таким соперником нельзя. Мы должны поменять структуру обороны. Сыграть компактно и агрессивно. У них хорошие фланги. Если мы сможем их перекрыть, мы попытаемся дать бой Испании. Но могу сказать, что Испания это одна из лучших команд мира. Она высоко прессингует и не дает делать розыгрыш мяча. У них очень сильные и хорошими исполнители.

Мы пересматривали предыдущий матч много раз. В первую очередь, завтрашний матч будет совершенно другим, другие игроки и подготовка. Что касается игры один в один, для того, чтобы остановить такого игрока как Фати, играть один в один недостаточно, должны быть смещения, подстраховка. Должны быть затрачены огромные энергетические силы. Все будет зависеть от того, сможем ли мы восстановиться. Для нас всегда было проблематично играть две игры подряд, а это будет уже третья. Надеюсь, болельщики придут на стадион и дадут определенную энергию.

О целях в Лиге наций

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Мы стремились попасть на этот уровень, мы его заслужили. Перед началом Лиги наций я говорил, что для нас огромным результатом будет задержаться здесь. У нас есть три очка, мы будем бороться, чтобы задержаться на этом уровне.

Смотрите, как Украина играла с Германией:

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