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Роналду завел у себя дома личного Санта-Клауса и оленей (фото)

12 декабря, 23:50

Олег Люлька Олег Люлька

Криштиану так серьезно подготовил свой дом к Рождеству, что можно подумать, будто это и есть резиденция Санты

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду не стал тянуть с подготовкой к Рождеству, уже сейчас создав у себя дома сказочную атмосферу. Интересно, что когда к португальцу с подарками нагрянет Санта-Клаус, его будет ждать сюрприз – встреча со своим "братом-близнецом", другим Сантой.

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Невеста Роналду Джорджина Родригес показала, как они украсили свой дом. В гостиной нападающего "Ювентуса" уже стоит огромная елка, а неподалеку сидит на своем праздничном троне манекен Санта-Клауса, одетый в белое.

Рядом с Сантой сидят белый медведь и два маленьких тюленя в ногах, а также там можно увидеть два подарка, один из которых похож на роскошную шкатулку Dior.

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Между тем в дальнем конце комнаты сверкают олени и снеговики.

Не зная, что тут живет Криштиану Роналду, можно было бы подумать, что это – резиденция Санта-Клауса.

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Ранее мы писали, что Ольга Харлан впервые нарядила елку со своим итальянским парнем. Олимпийская чемпионка из Украины уже готова ко встрече Рождества с саблистом Луиджи Самеле.

Харлан и ее возлюбленный Видео: Instagram

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Рождество елка Криштиану Роналду

Источник: Сегодня|Спорт

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