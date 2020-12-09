Месси, проиграв Роналду, стал самым невезучим игроком ЛЧ за 17 лет

Лионель не сумел забить, хотя нанес аж семь ударов в створ ворота "Ювентуса"

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Барселона" дома проиграла "Ювентусу" 0:3, отметился невероятным невезением лидера каталонцев Лионеля Месси. Аргентинец нанес 11 ударов, из которых 7 пришлись в створ ворот Джанлуиджи Буффона, но так и не смог забить гол.

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Как сообщает статистический ресурс OptaJose, это первый случай в Лиге чемпионов с сезона-2003/2004, когда игрок нанес такое количество ударов в створ, так при этом и не забив.

Что интересно, ни один другой игрок "Барселоны", кроме Месси, не сумел даже попасть в створ ворот "Ювентуса" – все удары пришлись на Лионеля.

В комментариях этого антирекорда Месси пользователи соцсетей разделились на два лагеря.

"В какой же команде-развалюхе застрял Месси! Ему нужно бежать с этого тонущего корабля", – пишут одни

"Так он же "Барселону" и топит. Разве это были семь ударов? Это были семь пасов Месси Буффону!" – парируют другие

Напомним, что героем матча "Барселона" – "Ювентус" 0:3 стал Криштиану Роналду, реализовавший два пенальти. Благодаря этой победе туринцы сумели обойти каталонцев и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. Таким образом во время жеребьевки они будут сеяными.

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Обзор матча "Барселона" – "Ювентус" (0:3)

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