Ольга Харлан впервые нарядила елку со своим итальянским парнем (видео)

Олимпийская чемпионка из Украины уже готова ко встрече Рождества с саблистом Луиджи Самеле

Одна из самых успешных спортсменок Украины времен независимости саблистка Ольга Харлан, хоть на дворе только начало декабря, уже поставила елку и украсила ее. Впервые знаменитая фехтовальщица сделала это со своим новым возлюбленным – итальянским саблистом Луиджи Самеле.

Реклама

Читайте также: Звездная саблистка веселится с парнем в Италии: "Придумали игру, поссорились и не разговаривали"

"Рано? Ничего подобного! Рождественское настроение уже здесь! Наша первая елочка с Луиджи", – написала у себя в Instagram Ольга Харлан, показав видео совместного с парнем украшения зеленого искусственного деревца

Харлан и ее возлюбленный Видео: Instagram

Реклама

Напомним, 30-летняя Харлан – уроженка Николаева, олимпийская чемпионка 2008 года и серебряная призерка 2016-го в команде, бронзовая призерка в личных турнирах 2012 и 2016 годов. Ольга четыре года была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко, но два года назад они разошлись. Некоторое время после этого Харлан была сама, но затем призналась, что ее сердце уже занято итальянцем Луиджи Самеле.

Луиджи 33 года, он также успешный фехтовальщик. В его коллекции есть медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В свое время он подрабатывал моделью и даже снимался в итальянской версии шоу "Холостяк".

Ольга Харлан. Необычная тренировка Видео: Instagram

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама