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2 октября 00:00
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Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Роналду и Месси отдыхают! Рекорд результативности в XXI веке – у шантажиста

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
23 сентября, 09:07
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Французский нападающий Реала Карим Бензема отметился громким достижением на старте футбольного сезона
Карим Бензема - в ударе
Карим Бензема - в ударе / Фото: Reuters

Реал, соперник Шахтера по групповому турниру Лиги чемпионов, продолжает набирать угрожающую для своих соперников форму.

В матче шестого тура чемпионата Испании "сливочные" разгромили Мальорку 6:1.

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При этом 33-летний форвард Реала Карим Бензема, забив два мяча и отдав две голевые передачи, набрал уже 15 (8+7) очков по системе "гол+пас". Этот показатель после шести туров является рекордным для ТОП-5 лиг Европы в XXI веке.

Об этом сообщает Opta Sports.

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С 16 очками Реал лидирует в чемпионате Испании, забив уже 21 гол. Это лучшая результативность Королевского клуба за данный отрезок начиная с сезона-1987/1988, когда ему удалось наколотить 26 голов.

С Шахтером в Лиге чемпионов Реал сыграет 19 октября (в Киеве) и 3 ноября (в Мадриде).

И пока что мадридцы выглядят на голову сильнее соперника Динамо в Лиге чемпионов – Барселоны, где уже готовится к отставке Рональд Куман.

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Что касается рекордсмена XXI века Карима Бензема, то, напомним, в октябре его ждет суд по делу о сексуальном шантаже бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна. Форварду Реала грозит пять лет тюрьмы.

Вальбуэна и Бензема
Вальбуэна и Бензема / Фото: AFP

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