Соперник Динамо в Лиге чемпионов выбрал замену Куману: но есть одно условие

Похоже дни Рональда Кумана на посту главного тренера Барселоны сочтены. Каталонский клуб может возглавить наставник сборной Бельгии

Роберто Мартинес может заменить Кумана на посту тренера Барсы / Фото: Reuters

Каталонская Барселона продолжает заниматься поиском сменщика для Рональда Кумана. На данный момент фаворитами на пост тренера Барсы являются Роберто Мартинес – наставник сборной Бельгии, и Хави, работающий с катарским Аль-Садд, сообщает sport.es.

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Но поскольку контракт Мартинеса рассчитан до декабря 2022, а именно в тогда состоится чемпионат мира в Катаре, то за разрыв контракта придется заплатить серьезную неустойку.

В случае если боссы каталонского клуба остановят свой выбор на испанском специалисте, им потребуется заплатить бельгийской федерации 1,8 млн евро. Именно эта сумма прописана в контракте Мартинеса.

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Напомним, что испанский специалист возглавляет сборную Бельгии с августа 2016 года, и за это время сумел завоевать бронзовые медали Мундиаля-2018.

Отметим, что когда год назад Рональд Куман уходил с поста главного тренера сборной Нидерландов, клаусулу в размере 6 млн евро пришлось заплатить самому голландцу. Только в случае его ухода из Барсы, Рональду компенсируют эту огромную сумму.

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Ранее мы сообщали, что одним из претендентов на должность тренера Барселоны является ученик Луческу Андреа Пирло.