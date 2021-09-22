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Соперник Динамо в Лиге чемпионов выбрал замену Куману: но есть одно условие

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
22 сентября, 22:13
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Похоже дни Рональда Кумана на посту главного тренера Барселоны сочтены. Каталонский клуб может возглавить наставник сборной Бельгии
Роберто Мартинес может заменить Кумана на посту тренера Барсы
Роберто Мартинес может заменить Кумана на посту тренера Барсы / Фото: Reuters

Каталонская Барселона продолжает заниматься поиском сменщика для Рональда Кумана. На данный момент фаворитами на пост тренера Барсы являются Роберто Мартинес – наставник сборной Бельгии, и Хави, работающий с катарским Аль-Садд, сообщает sport.es.

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Но поскольку контракт Мартинеса рассчитан до декабря 2022, а именно в тогда состоится чемпионат мира в Катаре, то за разрыв контракта придется заплатить серьезную неустойку.

В случае если боссы каталонского клуба остановят свой выбор на испанском специалисте, им потребуется заплатить бельгийской федерации 1,8 млн евро. Именно эта сумма прописана в контракте Мартинеса.

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Напомним, что испанский специалист возглавляет сборную Бельгии с августа 2016 года, и за это время сумел завоевать бронзовые медали Мундиаля-2018.

Отметим, что когда год назад Рональд Куман уходил с поста главного тренера сборной Нидерландов, клаусулу в размере 6 млн евро пришлось заплатить самому голландцу. Только в случае его ухода из Барсы, Рональду компенсируют эту огромную сумму.

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Ранее мы сообщали, что одним из претендентов на должность тренера Барселоны является ученик Луческу Андреа Пирло.

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