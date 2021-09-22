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Суперник Динамо в Лізі чемпіонів вибрав заміну Куману: але є одна умова

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
22 вересня, 22:13
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Схоже дні Рональда Кумана на посту головного тренера Барселони добігають кінця. Каталонський клуб може очолити наставник збірної Бельгії
Роберто Мартінес може замінити Кумана на посту тренера Барси
Роберто Мартінес може замінити Кумана на посту тренера Барси / Фото: Reuters

Каталонська Барселона продовжує займатися пошуком наступника для Рональда Кумана. На цей момент фаворитами на пост тренера Барси є Роберто Мартінес – наставник збірної Бельгії, і Хаві, який працює з катарським Аль-Садд, повідомляє sport.es.

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Але оскільки контракт Мартінеса розрахований до грудня 2022, а саме в тоді відбудеться чемпіонат світу в Катарі, то за розрив контракту доведеться заплатити серйозну неустойку.

У разі якщо боси каталонського клубу зупинять свій вибір на іспанському фахівцю, їм потрібно буде заплатити бельгійській федерації 1,8 млн євро. Саме ця сума прописана в контракті Мартінеса.

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Нагадаємо, що іспанський фахівець очолює збірну Бельгії з серпня 2016 року, і за цей час зумів завоювати бронзові медалі Мундіалю-2018.

Відзначимо, що коли рік тому Рональд Куман йшов з поста головного тренера збірної Нідерландів, клаусулу в розмірі 6 млн євро довелося заплатити самому голландцеві. Тільки в разі його відходу з Барси, Рональду компенсують цю величезну суму.

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Раніше ми повідомляли, що одним із претендентів на посаду тренера Барселони є учень Луческу Андреа Пірло.

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