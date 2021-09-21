И это перед игрой с Динамо! Ученик Луческу – фаворит на должность тренера Барселоны

Рональд Куман стал еще ближе к отставке с поста главного тренера Барселоны, на этой должности его может заменить Андреа Пирло

Пирло и Луческу / Фото: Reuters

Бывший главный тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло может возглавить Барселону, которая после разгрома от Баварии накануне еле спаслась от поражения в игре с Гранадой (1:1).

О возможном приходе Пирло на "Камп Ноу" сообщает журналист Жерар Ромеро у себя в Twitter.

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По информации источника, руководство каталонского клуба планирует расстаться с нынешним наставником команды Рональдом Куманом. В списке кандидатов на должность нового главного тренера Барселоны, помимо Пирло, значатся экс-наставник Интера Антонио Конте и бывший футболист каталонцев Хави, ныне возглавляющий катарский Аль-Садд.

Рональд Куман / Фото: Reuters

Отмечается, что президент Барселоны Жоан Лапорта отдает предпочтение кандидатуре Пирло несмотря на то, что под руководством последнего Ювентус впервые за 10 лет не смог стать чемпионом Италии.

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Андреа Пирло сезон проработал в Ювентусе / Фото: Reuters

Напомним, что в начале игроцкой карьеры Пирло выступал за Брешию, которую тогда тренировал Мирча Луческу. Сейчас Луческу называет Пирло своим учеником, а Пирло Луческу – своим учителем.

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20 октября и 2 ноября Динамо сыграет с Барселоной в Лиге чемпионов. И, не исключено, снова состоится встреча ученика Пирло со своим учителем Луческу.

В прошлом сезоне Ювентус под руководством Пирло дважды обыграл Динамо Луческу – 2:0 и 3:0.