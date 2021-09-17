Барселона объявила сумму убытков – теперь понятно, почему ушел Месси

Барселона заявила об убытках в 481 миллион евро по итогам сезона 2020/2021 годов. В клубе ищут виновных в финансовых проблемах

Барселона объявила о многомиллионных убытках / Фото: REUTERS

Ранее из-за финансовых проблем Барселона не смогла сохранить у себя Лионеля Месси. Даже с учетом понижения зарплаты у клуба не было возможности зарегистрировать аргентинца.

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Впрочем, совет директоров одобрил бюджет клуба на нынешний сезон в размере 765 миллионов евро, но он должен пройти дополнительную процедуру одобрения на Ассамблее делегатов.

Также будет инициирована полная проверка дел клуба по поиску ответственных за финансовые проблемы, чтобы избежать их в будущем, пишет championat.com.

Кроме этого, в Барселоне поставили ультиматум главному тренеру команды Рональду Куману. Нидерландцу дали время исправить игру команды до конца сентября. Если в этих матчах не будет позитивного результата, его могут отправить в отставку.