Интер – Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Начало поединка Интер – Реал на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния с видео голов, фото и комментариями.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА
ИНТЕР: Ханданович; Шкриниар, де Врей, Бастони; Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич; Джеко, Мартинес
Не сыграет: Сенси (колено)
Под вопросом: Бастони (бедро)
РЕАЛ: Куртуа; Карвахаль, Милитао, Алаба, Гутьеррес; Вальверде, Каземиро, Модрич; Азар, Бензема, Винисиус
Не сыграют: Кроос (пах), Себальос (голеностоп), Марсело (отдых), Менди (набирает форму), Бейл (мышечное растяжение)
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ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ
Главный тренер Интера Симоне Индзаги:
"Реал – очень организованная команда. При Зидане у них была отличная команда, которая побеждала и в Испании, и в Европе. Карло Анчелотти ставит хорошую атакующую игру, при этом его команды действуют очень организованно. Мы должны пропустить как можно меньше голов"
"Анчелотти – один из самых успешных тренеров в истории футбола. Это отличный специалист, говорить с ним о футболе – удовольствие. Он знает, как сделать свою команду организованной"
Главный тренер Реала Карло Анчелотти:
"Сложно сказать, является ли Реал фаворитом Лиги чемпионов. Реал будет бороться в турнире как обычно. Суть в том, чтобы выкладываться по полной, так как мы понимаем, насколько это важно. Мы будем бороться за все титулы"
"Старт будет непростым. У Интера новые игровые идеи, у них есть важные игроки. Команда хорошо играет и находится в хорошей форме. Игра будет очень открытой"
ИНТЕР – РЕАЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Небольшим фаворитом называют Интер. На его победу установлен коэффициент 2.51, на ничью – 3.60, на победу Реала – 2.98. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:
- выигрыш Интера – 39%
- выигрыш Реала – 33%
- ничья – 28%
- наиболее вероятный счет – 1:1
ИНТЕР – РЕАЛ: ГДЕ СМОТРЕТЬ
В прямом эфире матч Интер – Реал, который начнется в среду, 15 сентября, в 22:00 по киевскому времени, покажет платформа Megogo.