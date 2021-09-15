Шериф – Шахтер и другие: расписание матчей Лиги чемпионов 15 сентября

В центральном для Украины матче дня встречаются тираспольский Шериф и донецкий Шахтер. Шериф – Шахтер трансляция онлайн доступна на нашем сайте.
Вашему вниманию – расписание игр среды в Лиге чемпионов, котировки букмекеров и обновляемые результаты.
СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ
Группа D
19:45. Шериф – Шахтер
Котировки: 5.20 – 3.55 – 1.79
22:00. Интер – Реал
Котировки: 2.51 – 3.60 – 2.98
Группа А
22:00. Манчестер Сити – Лейпциг
Котировки: 1.35 – 5.30 – 9.70
22:00. Брюгге – ПСЖ
Котировки: 11.00 – 6.30 – 1.28
Группа B
22:00. Ливерпуль – Милан
Котировки: 1.45 – 4.85 – 7.30
22:00. Атлетико – Порту
Котировки: 1.60 – 3.85 – 6.80
Группа C
19:45. Бешикташ – Боруссия Д
Котировки: 5.40 – 4.45 – 1.60
22:00. Спортинг – Аякс
Котировки: 3.05 – 3.50 – 2.38
Трансляции матчей Лиги чемпионов – на Megogo
Напомним, накануне первый матч группового раунда Лиги чемпионов провело киевское Динамо, дома сыгравшее 0:0 с португальской Бенфикой.
Добавим, что во втором туре ЛЧ Шахтер сыграет в Киеве с Интером (28 сентября), а Динамо – с Баварией в Мюнхене (29 сентября).