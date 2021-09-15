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ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
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Спортинг --
28 сентября 22:00
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Шахтер --
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Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
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Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
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Шериф Тирасполь

19:45

Шахтер

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Шериф – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
15 сентября, 09:17
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В среду, 15 сентября, донецкий Шахтер проведет первый матч группового этапа Лиги чемпионов: в первом туре "горняки" пожалуют в гости к молдавскому Шерифу

Поединок пройдет в Тирасполе на стадионе "Шериф" и начнется в 19:45. Мы проведет мультимедийную онлайн трансляцию матча с видео голов.

ОНЛАЙН ШЕРИФ – ШАХТЕР

Шериф стал главной сенсацией текущей Лиги чемпионов, пробившись в основную сетку сквозь четыре отборочных раунда, одолев такие команды как Црвена Звезда и загребское Динамо. А главным творцом успеха тираспольцев является украинский тренер Юрий Вернидуб!

Юрий Вернидуб вывел Шериф в Лигу чемпионов
Юрий Вернидуб вывел Шериф в Лигу чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Впрочем, в группе Шерифу уже не оставляют шансов. Коэффициенты на выход из группы:

  • Реал – 1.03
  • Интер – 1.28
  • Шахтер – 2.75
  • Шериф – 11.00

История противостояний:

Шахтер и Шериф до этого встречались лишь дважды. В 2003 году команды пересекались в квалификации Лиги чемпионов. В Тирасполе команды разошлись миром (0:0), а в Донецке победу праздновал Шахтер (2:0). Матчи в Кубке Содруждества не берем в счет.

Форма команд:

Шериф не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах! В последний раз команда Вернидуба проигрывала еще в июле. В предыдущем мате в рамках чемпионата страны Шериф обыграл Петрокуб (2:0).

Шахтер перед стартом в группе Лиги чемпионов обыграл Днепр-1 (2:0). А в целом "горняки" имеют серию из семи матчей без поражений. В это число входит и матчи отбора в ЛЧ против Гента и Монако.

Кадры:

У Шерифа не сможет помощь команде Белоусов, а участие Киабу под вопросом. У Шахтера в лазарете двое игроков – Трубин и Жуниор Мораес. А Манор Соломон не сможет сыграть из-за религиозного праздника.

Ориентировочные составы от УЕФА:

  • "Шериф": Атанасиадис; Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано; Аддо, Тилль; Траоре, Коловос, Кастаньеда; Янсане
  • "Шахтер": Пятов; Додо, Витао, Марлон, Матвиенко; Майкон, Алан Патрик; Тете, Педриньо, Фернандо; Траоре

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Котировки букмекеров:

Шахтер выступает сегодня в роли фаворита матча: коэффициент на победу команд Роберто Де Дзерби – 1.93, на ничью – 3.56, на победу Шерифа – 4.62.

Где смотреть:

Матч Шериф – Шахтер в прямом эфире покажут на платформе Megogo. Трансляция начнется в 22:00.

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Динамо
7
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Шахтер
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3
Александрия
7
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14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
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6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
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5
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