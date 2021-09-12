По религиозным причинам: самый дорогой игрок Шахтера не сыграет с Шерифом

Полузащитник Шахтера Манор Соломон будет вынужден пропустить игру Лиги чемпионов против Шерифа из-за религиозного праздника.
Об этом сообщает Ynet.
Читайте также: Де Дзерби – о первых 100 днях в Шахтере : главные тезисы
15 и 16 сентября будет отмечаться Йом Кипур, во время которого нужно придерживаться строгих правил, например, нельзя есть, пить и работать.
А матч против тираспольского Шерифа, возглавляемого украинцем Юрием Вернидубом, состоится как раз 15 сентября.
Отметим, что в прошлом году Соломон по этой же причине пропустил матч против Олимпика, выигранный "горняками" со счетом 2:0.
Добавим, что, по оценкам Transfermarkt, 22-летний Соломон делит первое место в списке самых дорогостоящих игроков Шахтера с бразильцами Тете и Додо – каждого из них аналитики оценивают в 20 млн евро.
Читайте также: Шахтер обыграл Днепр в центральном матче тура УПЛ: видео голов и обзор матча