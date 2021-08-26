Грандиозная сенсация! Украинский тренер вывел клуб-выскочку в Лигу чемпионов

По сумме двух матчей Шериф в раунде плей-офф квалификации одолел загребское Динамо. В первом матче неделю назад тираспольцы разгромили соперника со счетом 3:0.
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А сегодня команды в Хорватии разошлись нулевой ничьей. Интересно, что ранее на клуб украинского тренера наехал экс-игрок Ливерпуля.
Отметим, что в составе Шерифа играл лишь один представитель Молдовы, остальные – легионеры.
Шериф впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов, а до этого только однажды играл в плей-офф квалификации. А в Лиге Европы команда не поднималась выше третьего места в группе.
Вернидуб возглавил Шериф в декабре прошлого года и сразу же привел к золотым медалям чемпионата Молдовы. В текущем сезоне еврокубков клуб из Тирасполя, помимо Динамо, уже одолел албанскую Теуту и Алашкерт из Армении.