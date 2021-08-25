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Шахтер – Монако: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
25 августа, 22:37
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Шахтер и Монако встречались в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. Из-за празднования Дня независимости Украины поединок проходил в Харькове
Монако и шахтер разыгрывали путевку в группу Лиги чемпионов
Монако и шахтер разыгрывали путевку в группу Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Первую встречу во Франции неделю назад Шахтер выиграл со счетом 1:0 и имел преимущество перед ответной встречей. Онлайн матча Шахтер – Монако есть на нашем сайте.

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Однако еще в первом тайме монегаски выровняли положение. На 18-й минуте Виссам Бен Йеддер первым сыграл на добивание и открыл счет в матче.

А незадолго до перерыва Бен Йеддер оформил дубль, подкараулив мяч на дальней штанге после прострела с левого фланга.

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Видео голов появится позже...

Напомним, что с этого сезона в матчах на вылет не учитывается правило выездных голов. При равенстве счета после двух матчей команды будут играть дополнительное время.

По мнению букмекеров, небольшим фаворитом встречи является Монако. Коэффициент на победу команды Ковача составляет 2.45. На победу Шахтера котировка 2.80, на ничью выставлен коэффициент 3.45.

А вот на проход в групповой этап фаворит – Шахтер. Коэффициент на успех украинского клуба равен 1.35, на монегасков – 3.20.

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