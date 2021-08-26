25 августа 22:00
Шахтер 2
Монако 2
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
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Динамо, Шахтер и остальные: все участники группового этапа Лиги чемпионов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
26 августа, 00:49
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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Украину в главном еврокубковом турнире представят два клуба – Динамо и Шахтер!
Шахтер выбил Монако из Лиги чемпионов
Шахтер выбил Монако из Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер по сумме двух матчей одолел Монако в плей-офф раунде, а Динамо автоматически попало в групповой этап в статусе чемпиона Украины.

Как пройдет жеребьевка

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Все команды будут разделены на четыре корзины по восемь команд, согласно клубному рейтингу. Отметим, что в первой корзине собраны чемпионы ТОП-6 лиг плюс победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона.

Далее во время жеребьевки 26 августа (19:00) команды будут разделены на восемь групп по четыре команды.

В одной группе не могут оказаться команды из одной страны, а также УЕФА продолжает разводить по разным группам команды из Украины и России.

Отметим, что украинский тренер Юрий Вернидуб сенсационно вывел Шериф в групповой этап Лиги чемпионов. Клуб из Молдовы впервые в истории сыграет в группе ЛЧ.

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Трофей Лиги чемпионов УЕФА
Трофей Лиги чемпионов УЕФА / Фото: AFP

КОРЗИНА 1

  • Челси (Англия)
  • Вильярреал (Испания)
  • Атлетико (Испания)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Бавария (Германия)
  • Интер (Италия)
  • Лилль (Франция)
  • Спортинг (Португалия)

КОРЗИНА 2

  • Реал (Испания)
  • Барселона (Испания)
  • Ювентус (Италия)
  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Пари Сен-Жермен (Франция)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Севилья (Испания)
  • Боруссия Д (Германия)

КОРЗИНА 3

  • Порту (Португалия)
  • Аякс (Нидерланды)
  • Шахтер (Украина)
  • Лейпциг (Германия)
  • Зальцбург (Австрия)
  • Бенфика (Португалия)
  • Аталанта (Италия)
  • Зенит (Россия)

КОРЗИНА 4

  • Бешикташ (Турция)
  • Динамо К (Украина)
  • Брюгге (Бельгия)
  • Янг Бойз (Швейцария)
  • Милан (Италия)
  • Мальме (Швеция)
  • Вольфсбург (Германия)
  • Шериф (Молдова)

Когда матчи группового этапа:

  • Тур 1: 14/15 сентября
  • Тур 2: 28/29 сентября
  • Тур 3: 19/20 октября
  • Тур 4: 2/3 ноября
  • Тур 5: 23/24 ноября
  • Тур 6: 7/8 декабря

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Ворскла
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Днепр-1
5
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6
Александрия
5
5:3
10
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Заря
5
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7
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Металлист 1925
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6
9
Колос
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10
Верес
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5
11
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4
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4
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