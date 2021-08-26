Динамо, Шахтер и остальные: все участники группового этапа Лиги чемпионов

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Украину в главном еврокубковом турнире представят два клуба – Динамо и Шахтер!

Шахтер выбил Монако из Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер по сумме двух матчей одолел Монако в плей-офф раунде, а Динамо автоматически попало в групповой этап в статусе чемпиона Украины.

Как пройдет жеребьевка

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Все команды будут разделены на четыре корзины по восемь команд, согласно клубному рейтингу. Отметим, что в первой корзине собраны чемпионы ТОП-6 лиг плюс победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона.

Далее во время жеребьевки 26 августа (19:00) команды будут разделены на восемь групп по четыре команды.

В одной группе не могут оказаться команды из одной страны, а также УЕФА продолжает разводить по разным группам команды из Украины и России.

Отметим, что украинский тренер Юрий Вернидуб сенсационно вывел Шериф в групповой этап Лиги чемпионов. Клуб из Молдовы впервые в истории сыграет в группе ЛЧ.

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Трофей Лиги чемпионов УЕФА / Фото: AFP

КОРЗИНА 1

Челси (Англия)

Вильярреал (Испания)

Атлетико (Испания)

Манчестер Сити (Англия)

Бавария (Германия)

Интер (Италия)

Лилль (Франция)

Спортинг (Португалия)

КОРЗИНА 2

Реал (Испания)

Барселона (Испания)

Ювентус (Италия)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Пари Сен-Жермен (Франция)

Ливерпуль (Англия)

Севилья (Испания)

Боруссия Д (Германия)

КОРЗИНА 3

Порту (Португалия)

Аякс (Нидерланды)

Шахтер (Украина)

Лейпциг (Германия)

Зальцбург (Австрия)

Бенфика (Португалия)

Аталанта (Италия)

Зенит (Россия)

КОРЗИНА 4

Бешикташ (Турция)

Динамо К (Украина)

Брюгге (Бельгия)

Янг Бойз (Швейцария)

Милан (Италия)

Мальме (Швеция)

Вольфсбург (Германия)

Шериф (Молдова)

Когда матчи группового этапа: