Им не место в Лиге чемпионов! На клуб украинского тренера наехал экс-игрок Ливерпуля

Знаменитый футболист сборной Нидерландов Дирк Кейт уверен, что Шерифу нечего делать в Лиге чемпионов. Команда не станет конкурентом для грандов

Кейт не рад успехам Шерифа

Вчера тираспольский Шериф сотворил сенсацию, разгромив в квалификации Лиги чемпионов загребское Динамо – 3:0.

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Клуб, который тренирует украинец Юрий Вернидуб, близок к историческому событию – впервые попасть в групповой турнир Лиги чемпионов. Но не все рады такому успеху команды из Молдовы.

Серебряный призер ЧМ-2010 и финалист ЛЧ-2007 в составе Ливерпуля Дирк Кейт поразил своим заявлением в эфире голландского телеканала RTL 7.

"Я знаю, что Лига чемпионов – это турнир для чемпионов. Но таким командам, как тираспольский Шериф, нечего делать в Лиге чемпионов", – сказал Кейт.

Он имел ввиду то, что скромные клубы не могут быть конкурентами для грандом. В принципе, именно для этого и создавалась Суперлига.

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Напомним, что Юрий Вернидуб с декабря прошлого года является главным тренером Шерифа.

С ноября 2011-го по май 2019 года Юрий Вернидуб возглавлял Зарю. С луганчанами он дважды сыграл на групповом этапе Лиги Европы, а также выигрывал бронзовые медали чемпионата Украины.