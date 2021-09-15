Шериф – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Поединок "горняков" против чемпионов Молдовы в Тирасполе начнется сегодня в 19:45. Шахтер – фаворит, но Шериф уже доказал, что способен на сюрпризы

Де Дзерби vs Вернидуб / Фото: Getty Images, Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вслед за Динамо, накануне сыгравшим 0:0 с Бенфикой, в среду, 15 сентября, открывает групповой турнир Лиги чемпионов и Шахтер. Онлайн Шериф – Шахтер доступен на нашем сайте. Начало матча в Тирасполе – в 19:45 по киевскому времени.

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ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Шериф впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

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Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб:

"Шахтер нам хорошо знаком. Это сильная команда, где играет много высококвалифицированных бразильцев. Если со стороны наших соперников будет недооценка, то это плюс для нас. Будем сражаться, будем стремиться играть в хороший футбол. Надеемся на положительный результат"

Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби:

"Неважно, фавориты мы перед матчем с Шерифом или нет. Точно так же я не смотрю, является ли на бумаге Интер или Реал фаворитом перед встречей с нами. Шахтер может уступить всем этим командам, но я уверен, что может и выиграть у них всех. Поэтому мы просто должны думать о себе"

ПРОГНОЗ НА ШЕРИФ – ШАХТЕР

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Шахтер выступает сегодня в роли фаворита матча: коэффициент на победу команд Роберто Де Дзерби – 1.82, на ничью – 3.40, на победу Шерифа – 5.30. Согласно этим котировкам, вероятность выигрыша "горняков" составляет 53%, ничьей – 29%, выигрыша чемпионов Молдовы – 18%.

Но Шериф, выбив на пути в групповой турнир Лиги чемпионов Црвену Звезду и загребское Динамо, уже доказал, что способен удивлять. Поэтому Шахтеру на прогулку точно рассчитывать не стоит.

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