Шериф – Шахтар та інші: розклад матчів Ліги чемпіонів 15 вересня

У середу відбуваються ще вісім поєдинків стартового туру найпрестижнішого футбольного єврокубка

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Reuters

У центральному для України матчі дня зустрічаються тираспольський Шериф і донецький Шахтар. Шериф – Шахтар трансляція онлайн доступна на нашому сайті.

До вашої уваги – розклад ігор середи в Лізі чемпіонів, котирування букмекерів і оновлювані результати.

СЕРЕДА, 15 ВЕРЕСНЯ

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Група D

19:45. Шериф – Шахтар

Котирування: 5.20 – 3.55 – 1.79

22:00. Інтер – Реал

Котирування: 2.51 – 3.60 – 2.98

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Група А

22:00. Манчестер Сіті – Лейпциг

Котирування: 1.35 – 5.30 – 9.70

22:00. Брюгге – ПСЖ

Котирування: 11.00 – 6.30 – 1.28

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Група B

22:00. Ліверпуль – Мілан

Котирування: 1.45 – 4.85 – 7.30

22:00. Атлетіко – Порту

Котирування: 1.60 – 3.85 – 6.80

Група C

19:45. Бешикташ – Боруссія Д

Котирування: 5.40 – 4.45 – 1.60

22:00. Спортинг – Аякс

Котирування: 3.05 – 3.50 – 2.38

Трансляції матчів Ліги чемпіонів – на Megogo

Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Нагадаємо, напередодні перший матч групового раунду Ліги чемпіонів провело київське Динамо, вдома зігравши 0:0 з португальською Бенфікою.

Додамо, що в другому турі ЛЧ Шахтар зіграє в Києві з Інтером (28 вересня), а Динамо – з Баварією в Мюнхені (29 вересня).