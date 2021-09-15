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Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
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28 сентября 22:00
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Опустошение! Что сказал Шапаренко после отмены его гола в ворота Бенфики

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
15 сентября, 11:37
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Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко мог бы стать героем встречи против Бенфики в Лиге чемпионов, но его мяч на последних секундах отменили после использования системы VAR
Николай Шапаренко - об упущенной победе над Бенфикой
Николай Шапаренко - об упущенной победе над Бенфикой / Фото: REUTERS

На повторе судьи рассмотрели офсайд у Дениса Гармаша, сделавшего результативную передачу. В итоге Динамо сыграло в нулевую ничью с Бенфикой в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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"Это футбол, фортуна нам сегодня не улыбнулась в конце. Значит, наверное, мы где-то не заслужили. Не знаю, что сказать. Опустошение.

Главный тренер настраивает нас на любую игру, как на победную. Мы понимали, что нам по силам эта команда и можно с ней играть.

Я был уверен в партнерах, тренере и болельщиках, что мы сегодня сможем показать достойную игру. Так и получилось", – отреагировал на результат матча Шапаренко, которого цитирует dynamo.kiev.ua.

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После матча главный тренер киевлян Мирча Луческу заявил, что Динамо будет до конца биться и цепляться за каждое очко. Также наставник сожалеет, что гол Шапаренко был отменен, но считает ничью результатом в пользу Динамо.

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