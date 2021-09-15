15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
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Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
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Верес --
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Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
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Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
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Інтер

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Реал

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СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Інтер – Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
15 вересня, 11:57
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Слідкуйте в онлайн-режимі за ходом поєдинку стартового туру групового раунду Ліги чемпіонів, в якому грають суперники Шахтаря по квартету D Інтер і Реал

Початок поєдинку Інтер – Реал на стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння з відео голів, фото і коментарями.

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ІНДИКАТИВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

ІНТЕР: Ханданович; Шкрініар, де Врей, Бастони; Дарміан, Барелла, Брозовіч, Хакан Чалханоглу, Перішич; Джеко, Мартінес
Не зіграє: Сенсі (коліно)
Під питанням: Бастони (стегно)

РЕАЛ: Куртуа; Карвахаль, Мілітао, Алаба, Гутьєррес; Вальверде, Каземіро, Модріч; Азар, Бензема, Вінісіус
Не зіграють: Кроос (пах), Себальос (голеностоп), Марсело (відпочинок), Менді (набирає форму), Бейл (м'язове розтягнення)

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ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі:

"Реал – дуже організована команда. При Зідана у них була відмінна команда, яка перемагала і в Іспанії, і в Європі. Карло Анчелотті ставить гарну атакуючу гру, при цьому його команди діють дуже організовано. Ми повинні пропустити якомога менше голів "

"Анчелотті – один з найуспішніших тренерів в історії футболу. Це відмінний фахівець, говорити з ним про футбол – задоволення. Він знає, як зробити свою команду організованою"

Головний тренер Реала Карло Анчелотті:

"Складно сказати, чи є Реал фаворитом Ліги чемпіонів. Реал буде боротися в турнірі як зазвичай. Суть в тому, щоб викладатися по повній, так як ми розуміємо, наскільки це важливо. Ми будемо боротися за всі титули "

"Старт буде непростим. У Інтера нові ігрові ідеї, у них є важливі гравці. Команда добре грає і знаходиться в хорошій формі. Гра буде дуже відкритою"

ІНТЕР – РЕАЛ: ПРОГНОЗ Букмекери

Невеликим фаворитом називають Інтер. На його перемогу встановлений коефіцієнт 2.51, на нічию – 3.60, на перемогу Реала – 2.98. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна:

  • виграш Інтера – 39%
  • виграш Реала – 33%
  • нічия – 28%
  • найбільш ймовірний рахунок – 1: 1

ІНТЕР – РЕАЛ: ДЕ ДИВИТИСЯ

У прямому ефірі матч Інтер – Реал, який почнеться в середу, 15 вересня, о 22:00 за київським часом, покаже платформа Megogo.

Шериф – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

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16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
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6:12
6
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