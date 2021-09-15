Інтер – Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Початок поєдинку Інтер – Реал на стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння з відео голів, фото і коментарями.
ІНДИКАТИВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА
ІНТЕР: Ханданович; Шкрініар, де Врей, Бастони; Дарміан, Барелла, Брозовіч, Хакан Чалханоглу, Перішич; Джеко, Мартінес
Не зіграє: Сенсі (коліно)
Під питанням: Бастони (стегно)
РЕАЛ: Куртуа; Карвахаль, Мілітао, Алаба, Гутьєррес; Вальверде, Каземіро, Модріч; Азар, Бензема, Вінісіус
Не зіграють: Кроос (пах), Себальос (голеностоп), Марсело (відпочинок), Менді (набирає форму), Бейл (м'язове розтягнення)
Читайте також: Шериф – Шахтар та інші: розклад матчів Ліги чемпіонів 15 вересня
ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ
Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі:
"Реал – дуже організована команда. При Зідана у них була відмінна команда, яка перемагала і в Іспанії, і в Європі. Карло Анчелотті ставить гарну атакуючу гру, при цьому його команди діють дуже організовано. Ми повинні пропустити якомога менше голів "
"Анчелотті – один з найуспішніших тренерів в історії футболу. Це відмінний фахівець, говорити з ним про футбол – задоволення. Він знає, як зробити свою команду організованою"
Головний тренер Реала Карло Анчелотті:
"Складно сказати, чи є Реал фаворитом Ліги чемпіонів. Реал буде боротися в турнірі як зазвичай. Суть в тому, щоб викладатися по повній, так як ми розуміємо, наскільки це важливо. Ми будемо боротися за всі титули "
"Старт буде непростим. У Інтера нові ігрові ідеї, у них є важливі гравці. Команда добре грає і знаходиться в хорошій формі. Гра буде дуже відкритою"
ІНТЕР – РЕАЛ: ПРОГНОЗ Букмекери
Невеликим фаворитом називають Інтер. На його перемогу встановлений коефіцієнт 2.51, на нічию – 3.60, на перемогу Реала – 2.98. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна:
- виграш Інтера – 39%
- виграш Реала – 33%
- нічия – 28%
- найбільш ймовірний рахунок – 1: 1
ІНТЕР – РЕАЛ: ДЕ ДИВИТИСЯ
У прямому ефірі матч Інтер – Реал, який почнеться в середу, 15 вересня, о 22:00 за київським часом, покаже платформа Megogo.