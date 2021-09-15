15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
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Лига чемпионов 2021/2022

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СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Репетиция перед матчами с Шахтером: кто фаворит в битве между Интером и Реалом?

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
15 сентября, 16:40
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Букмекеры верят в чемпиона Италии, однако не считают его явным фаворитом в матче Лиги чемпионов
Мадридский Реал видится андедогом в матче против Интера
Мадридский Реал видится андедогом в матче против Интера / Фото: Getty Images

Сегодня состоятся восемь матчей группового раунда Лиги чемпионов 2021/2022. В центральной встрече дня миланский Интер сразится с мадридским Реалом. Поединок пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Интер – Реал пройдет у нас на сайте. Тем временем букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

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По мнению экспертов, фаворитом матча является итальянская команда. Коэффициент на триумф Интера составляет 2.47, на победу Реала – 3.00. Ничья же оценивается в 3.65.

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Команды уже встречались год назад в квартете, где также был и донецкий Шахтер. По его итогам Реал тогда занял первое место, а миланский клуб остался последним.

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Всего же команды сыграли друг с другом 20 поединков, половина из которых завершились триумфом Реала. Еще 3 матча оказались ничейными, а в семи триумфовал Интер. В прошлом же сезоне обе игры в Лиге чемпионов остались за мадридцами – 3:2 дома и 2:0 на выезде.

Теперь же в обоих командах сменились тренеры. Интер поменял Конте на Индзаги, а в Мадрид после очередного ухода Зидана вернулся Анчелотти.

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В нынешнем сезоне обе команды неплохо стартовали во внутренних чемпионатах, хотя без осечек не обошлось. Миланцы выиграли две игры из трех, сыграв в последнем туре вничью с Сампдорией (2:2). У Реала же три победы и сумасшедшая ничья с Леванте (3:3).

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Реал Реал Реа
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
2
Интер Интер Инт
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
3
Шахтер Шахтер Шах
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
4
Шериф Шериф Шер
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-

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И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Мариуполь
7
11:16
4
16
Львов
7
4:13
2
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