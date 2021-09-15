Репетиція перед матчами з Шахтарем: хто фаворит у битві між Інтером та Реалом?

Букмекери вірять в чемпіона Італії, однак не вважають його явним фаворитом в матчі Ліги чемпіонів

Мадридський Реал бачиться андедогом в матчі проти Інтера / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудуться вісім матчів групового раунду Ліги чемпіонів 2021/2022. У центральній зустрічі дня міланський Інтер битиметься з мадридським Реалом. Поєдинок пройде в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца". Початок – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Інтер – Реал пройде у нас на сайті. Тим часом букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

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На думку експертів, фаворитом матчу є італійська команда. Коефіцієнт на успіх Інтера становить 2.47, на перемогу Реала – 3.00. Нічия ж оцінюється в 3.65.

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Команди вже зустрічалися рік тому у квартеті, де також був і донецький Шахтар. За його підсумками Реал тоді зайняв перше місце, а міланський клуб залишився останнім.

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Всього ж команди зіграли друг собою 20 поєдинків, половина з яких завершилися тріумфом Реала. Ще 3 матчі виявилися нічийними, а в семи тріумфував Інтер. У минулому ж сезоні обидві гри в Лізі чемпіонів залишилися за мадридцями – 3:2 вдома і 2:0 на виїзді.

Тепер же в обох командах змінилися тренери. Інтер поміняв Конте на Індзагі, а в Мадрид після чергового відходу Зідана повернувся Анчелотті.

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У нинішньому сезоні обидві команди непогано стартували у внутрішніх чемпіонатах, хоча без осічок не обійшлося. Міланці виграли дві гри з трьох, зігравши в останньому турі внічию з Сампдорією (2:2). У Реала ж три перемоги і божевільна нічия з Леванте (3:3).