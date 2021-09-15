15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
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Лiга чемпiонiв 2021/2022

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СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Репетиція перед матчами з Шахтарем: хто фаворит у битві між Інтером та Реалом?

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
15 вересня, 16:40
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Букмекери вірять в чемпіона Італії, однак не вважають його явним фаворитом в матчі Ліги чемпіонів
Мадридський Реал бачиться андедогом в матчі проти Інтера
Мадридський Реал бачиться андедогом в матчі проти Інтера / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудуться вісім матчів групового раунду Ліги чемпіонів 2021/2022. У центральній зустрічі дня міланський Інтер битиметься з мадридським Реалом. Поєдинок пройде в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца". Початок – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Інтер – Реал пройде у нас на сайті. Тим часом букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

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На думку експертів, фаворитом матчу є італійська команда. Коефіцієнт на успіх Інтера становить 2.47, на перемогу Реала – 3.00. Нічия ж оцінюється в 3.65.

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Команди вже зустрічалися рік тому у квартеті, де також був і донецький Шахтар. За його підсумками Реал тоді зайняв перше місце, а міланський клуб залишився останнім.

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Всього ж команди зіграли друг собою 20 поєдинків, половина з яких завершилися тріумфом Реала. Ще 3 матчі виявилися нічийними, а в семи тріумфував Інтер. У минулому ж сезоні обидві гри в Лізі чемпіонів залишилися за мадридцями – 3:2 вдома і 2:0 на виїзді.

Тепер же в обох командах змінилися тренери. Інтер поміняв Конте на Індзагі, а в Мадрид після чергового відходу Зідана повернувся Анчелотті.

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У нинішньому сезоні обидві команди непогано стартували у внутрішніх чемпіонатах, хоча без осічок не обійшлося. Міланці виграли дві гри з трьох, зігравши в останньому турі внічию з Сампдорією (2:2). У Реала ж три перемоги і божевільна нічия з Леванте (3:3).

Груповий етап
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Реал Реал Реа
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
2
Інтер Інтер Інт
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
3
Шахтар Шахтар Шах
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
4
Шериф Шериф Шер
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Чорноморець
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Маріуполь
7
11:16
4
16
Львів
7
4:13
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