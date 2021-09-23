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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Роналду і Мессі відпочивають! Рекорд результативності в XXI столітті – у шантажиста

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
23 вересня, 09:07
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Французький нападник Реала Карім Бензема відзначився гучним досягненням на старті футбольного сезону
Карім Бензема - в ударі
Карім Бензема - в ударі / Фото: Reuters

Реал, суперник Шахтаря в груповому турнірі Ліги чемпіонів, продовжує набирати загрозливу для своїх суперників форму.

У матчі шостого туру чемпіонату Іспанії "вершкові" розгромили Мальорку 6:1.

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При цьому 33-річний форвард Реала Карім Бензема, забивши два м'ячі і віддавши дві гольові передачі, набрав уже 15 (8+7) очок за системою "гол + пас". Цей показник після шести турів є рекордним для ТОП-5 ліг Європи в XXI столітті.

Про це повідомляє Opta Sports.

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Із 16 очками Реал лідирує в чемпіонаті Іспанії, забивши вже 21 гол. Це найкраща результативність Королівського клубу за цей відтинок починаючи з сезону-1987/1988, коли йому вдалося забити 26 голів.

Із Шахтарем у Лізі чемпіонів Реал зіграє 19 жовтня (у Києві) і 3 листопада (в Мадриді).

І поки що мадридці на голову сильніші за суперника Динамо в Лізі чемпіонів – Барселони, де вже готується до відставки Рональд Куман.

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Що стосується рекордсмена XXI століття Каріма Бензема, то, нагадаємо, в жовтні на нього чекає суд у справі про сексуальний шантаж колишнього партнера у збірній Франції Матьє Вальбуена. Форварду Реала загрожує п'ять років в'язниці.

Вальбуена і Бензема
Вальбуена і Бензема / Фото: AFP

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